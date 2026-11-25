Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó una declaración de desastre para Florida, que da acceso a ayudas del Gobierno de EE.UU. a los damnificados por las inundaciones de principios de noviembre en seis condados del estado, según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés). Los residentes de Brevard, Indian River, St. Lucie, Martin y Palm Beach, en la costa atlántica, y de Okeechobee, en el interior, podrán pedir ayudas para alojamiento y para reparar sus casas, informó -en la red social X- la División de Manejo de Emergencias de Florida.

La FEMA costeará además una parte de los gastos de los gobiernos locales para la remoción de escombros y en las medidas de emergencia. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, había pedido la declaración en una carta a Trump fechada el 9 de noviembre, en la que reportaba 2.973 viviendas afectadas según un primer recuento de los condados.