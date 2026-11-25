La joven fue identificada como Alexia Nieves Solache, quien enfrenta un cargo de asesinato por la muerte de Marcelino Pérez Jiménez. Su madre, Veronica Solache Rangel, de 55 años, fue detenida y acusada de un delito grave de complicidad después del hecho.

California, Estados Unidos. Una estudiante de enfermería de 22 años fue arrestada en California, Estados Unidos , acusada de asesinar a puñaladas a un hombre de 42 años y posteriormente trasladar su cuerpo hasta un barranco con ayuda de su madre, quien también enfrenta cargos por su presunta participación en el encubrimiento del crimen.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia confirmaron que el hombre había fallecido. Posteriormente, una autopsia determinó que se trataba de una muerte violenta y que la víctima presentaba múltiples heridas provocadas con un arma blanca.

El aviso fue realizado alrededor de las 3:04 de la tarde por una persona que transitaba por el sector y observó lo que parecía ser un cadáver oculto.

La investigación comenzó el 25 de agosto, cuando agentes del condado de Alameda recibieron una alerta sobre un posible cuerpo abandonado en un barranco, cerca de T esla Road y Eagle Run Road, en la ciudad de Livermore.

Como parte de las investigaciones, los detectives establecieron que Jimenez había sido visto por última vez el 22 de agosto en una residencia ubicada en la cuadra 700 de North Seventh Street, en San José.

Las grabaciones de vigilancia mostraron a la víctima ingresando al complejo de apartamentos junto a Alexia Solache. En las imágenes también se observó que el hombre llevaba un paquete de 24 cervezas de la marca Modelo.

Las pesquisas permitieron reconstruir los movimientos de la joven y su madre después del crimen. Según las autoridades, videos de vigilancia captaron a ambas durante la mañana siguiente utilizando una carretilla para trasladar un recipiente de grandes dimensiones hasta una camioneta Jeep Wagoneer blanca, modelo 2025, que había sido alquilada.

Los investigadores sospechan que dentro del recipiente trasladaron el cuerpo de Jimenez hasta el sector donde posteriormente fue encontrado.

Para reconstruir el recorrido, utilizaron registros del vehículo alquilado, información de ubicación, datos de teléfonos celulares y grabaciones de las cámaras de seguridad de una gasolinera Chevron.

Durante una entrevista con los detectives, Alexia Solache admitió haber apuñalado a Jimenez, aunque no proporcionó una explicación sobre el motivo del ataque.

Su madre, por su parte, aseguró que encontró a su hija ensangrentada y el apartamento completamente desordenado, por lo que sostuvo que el hombre había atacado a la joven y que ella actuó en defensa propia.

Sin embargo, los investigadores señalaron en documentos judiciales que no encontraron evidencias que respaldaran esa versión. Según los informes, además de las múltiples heridas de arma blanca, el cuerpo de la víctima no presentaba lesiones defensivas, moretones, arañazos, abrasiones u otras marcas que fueran consistentes con una lucha violenta.

Alexia Solache fue localizada y arrestada el 27 de octubre en Los Ángeles, durante un operativo coordinado entre diferentes agencias policiales.

Posteriormente fue trasladada a San José e ingresada en la cárcel principal del condado de Santa Clara. Su madre fue arrestada ese mismo día en San José, pero posteriormente quedó en libertad bajo supervisión.

Hasta el 24 de noviembre, ninguna de las dos había presentado una declaración formal ante la corte. Ambas tienen programada una nueva comparecencia judicial para el 7 de enero de 2027.

Mientras tanto, Alexia enfrenta un cargo de asesinato y Veronica Solache Rangel un cargo grave de complicidad después del hecho, por lo que deberán responder ante la justicia por los señalamientos en su contra.