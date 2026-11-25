Ciudad de México, México. Las mexicanas volvieron este miércoles a las calles de Ciudad de México para alzar la voz contra las violencias machistas en un país donde siete de cada diez mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. "¡No llegamos a todas mientras una mujer sigue viviendo en violencia!" es la consigna de la marcha convocada por la Coordinación 8M en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La marcha partió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma, rumbo al Zócalo, a poco más de dos años de la llegada de Claudia Sheinbaum, la primera mujer en ocupar la Presidencia de México.

En 2025, el primer año completo de Sheinbaum como presidenta, México registró 3,338 asesinatos de mujeres, un promedio de nueve al día, frente a los 3,739 de 2024, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La convocatoria situó al frente de la marcha a familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, así como a sobrevivientes de violencia machista, seguidas de colectivas feministas, mujeres indígenas, colectivos de la diversidad sexogenérica, estudiantes, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las principales demandas se encuentran el fin de los feminicidios, la presentación con vida de las personas desaparecidas, la tipificación del feminicidio en grado de tentativa y el cese de la criminalización de la protesta feminista.

"Este 25N: no queremos más moños naranjas. Queremos decisiones claras y contundentes para combatir la violencia", señaló en un comunicado Lizeth Mejorada, vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, organización que exige eliminar el aborto de los códigos penales federales y capitalinos. Horas antes de la movilización, las autoridades colocaron vallas para resguardar el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal. La protesta coincide con la presentación este miércoles de la campaña Hombres por la Transformación, en la que el Gobierno federal plantea doce compromisos para involucrar a los hombres en la prevención de las violencias machistas y combatir los estereotipos de género.