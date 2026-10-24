Honduras debate si endurecer las penas a menores sirve para frenar a las pandillas

Tegucigalpa. Una propuesta para reducir la edad penal o endurecer las sanciones contra los menores infractores ha reabierto en Honduras el debate sobre la violencia de las pandillas, con activistas que advierten que estas medidas no protegerán a los adolescentes, empujados al crimen por la pobreza y la exclusión.

Impulsada por el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, la iniciativa aún no ha sido presentada formalmente y mantiene sin definir la edad mínima de imputabilidad y la pena máxima.

Mientras el oficialismo apuesta por frenar el reclutamiento de menores por las pandillas y su participación en actividades delictivas, defensores de derechos humanos abogan por fortalecer la justicia juvenil especializada, con énfasis en la rehabilitación y la reinserción social, en lugar de endurecer las sanciones penales.

El coordinador de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), Wilmer Vásquez, dijo a EFE que cualquier reforma debe sustentarse en evidencia científica y respetar la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordó, además, que el marco legal vigente ya prevé sanciones contra los menores.

“No es cierto que hay impunidad cuando (un menor de edad) comete una infracción a la ley”, afirmó Vásquez, quien cuestionó que el endurecimiento de las penas pueda constituir una respuesta eficaz frente a la criminalidad o disuadir a los adolescentes captados y utilizados por adultos vinculados con estructuras delictivas.

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El planteamiento adquiere especial relevancia en un país donde las pandillas, conocidas como maras, mantienen presencia y ejercen control sobre algunos barrios, además de estar vinculadas con delitos como asesinatos, amenazas y extorsiones. Entre las principales estructuras figuran la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18.

Según datos del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), el 80 % de los adolescentes implicados en actividades delictivas está relacionado con extorsión y tráfico de drogas.