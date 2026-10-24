Nueva York pagará hasta $45 por hora por retirar nieve: requisitos y cómo aplicar

¿Cómo se asignan los trabajos? La inscripción no significa que los participantes deban retirar nieve todos los días. Se trata de empleos temporales que se activan según las necesidades de la ciudad y las condiciones meteorológicas. Una vez registrados, los aspirantes reciben una confirmación por correo electrónico y posteriormente pueden ser convocados a la capacitación remunerada. Cuando se requiere personal durante una emergencia invernal, el departamento comunica los turnos por teléfono o correo electrónico.