Nueva York pagará hasta $45 por hora por retirar nieve: requisitos y cómo aplicar

Retirar nieve de las calles durante el invierno puede convertirse en una oportunidad de empleo temporal en Nueva York, donde las autoridades anunciaron un aumento salarial para los trabajadores de emergencia que ayudan a despejar espacios públicos durante las nevadas.
El alcalde Zohran Mamdani y el comisionado del Departamento de Sanidad, Gregory Anderson, anunciaron que los participantes del programa Emergency Snow Shovelers recibirán 30 dólares por hora, una tarifa que aumentará a 45 dólares después de completar las primeras 40 horas de trabajo en una misma semana.
El nuevo pago representa un incremento frente a la temporada anterior, cuando los trabajadores recibían 19.14 dólares por hora y 28.71 dólares por las horas que excedían las 40 semanales.
La iniciativa busca reforzar las labores de limpieza durante las tormentas invernales. Los empleados son convocados cuando se necesita retirar nieve y hielo de paradas de autobús, cruces peatonales, hidrantes y otras áreas de uso público.
Durante el invierno anterior, más de 7,800 neoyorquinos participaron en el programa y colaboraron con las cuadrillas municipales para despejar 135,000 cruces peatonales, 34,000 paradas de autobús y 29,000 hidrantes, según cifras oficiales.
¿Cuáles son los requisitos para aplicar? El Departamento de Sanidad de Nueva York establece tres condiciones básicas para quienes deseen incorporarse al programa. Los aspirantes deben tener al menos 18 años, contar con autorización legal para trabajar en Estados Unidos y estar físicamente capacitados para realizar labores manuales exigentes en condiciones climáticas adversas.
Para completar el registro, los interesados deben presentar un número telefónico y correo electrónico válidos, la tarjeta original del Seguro Social y documentos de identificación vigentes que acrediten su elegibilidad laboral, de acuerdo con las disposiciones del formulario federal I-9.
También pueden llevar los formularios fiscales W-4 e IT-2014 completados para agilizar el trámite. Estos últimos son opcionales durante la inscripción.
¿Cómo inscribirse y cuándo vence el plazo? El registro se realiza mediante las jornadas presenciales organizadas por el Departamento de Sanidad de Nueva York. Los interesados pueden consultar las fechas disponibles y reservar una cita en el portal oficial del programa: nyc.gov/SnowEmploy.
Quienes completen su inscripción antes del 30 de noviembre de 2026 podrán acceder a una capacitación de cuatro horas remuneradas, prevista para diciembre, además de un procesamiento acelerado de sus pagos.
La ciudad busca que los trabajadores reciban su cheque dentro de las dos semanas posteriores a la jornada realizada, aunque ese plazo constituye una meta del programa y no una garantía absoluta.
¿Cómo se asignan los trabajos? La inscripción no significa que los participantes deban retirar nieve todos los días. Se trata de empleos temporales que se activan según las necesidades de la ciudad y las condiciones meteorológicas. Una vez registrados, los aspirantes reciben una confirmación por correo electrónico y posteriormente pueden ser convocados a la capacitación remunerada. Cuando se requiere personal durante una emergencia invernal, el departamento comunica los turnos por teléfono o correo electrónico.