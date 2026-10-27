Cae alias “Pipin”, presunto miembro de la MS-13, con más de 700 envoltorios de droga

Puerto Cortés, Honduras. Un adolescente de 17 años, señalado por las autoridades como presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue aprehendido en el barrio Buenos Aires, en Puerto Cortés, Cortés, donde agentes policiales le decomisaron 727 envoltorios con supuestas drogas.

La aprehensión fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), durante un operativo desarrollado como parte de la Operación Escudo de Honduras, orientado a combatir las actividades de estructuras criminales.

De acuerdo con el informe policial, el adolescente es conocido con el alias de “Pipin” y sería miembro de la MS-13. Las autoridades indicaron que el sospechoso había sido objeto de trabajos de seguimiento y vigilancia, el cual registraba antecedentes policiales por presuntas infracciones similares.