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Hondureño engañó a su novia para viajar a Comayagua y ahora admite el crimen

Eduin Raúl Portillo Pereira, de 24 años, aceptó su responsabilidad penal en el caso del secuestro agravado y asesinato de su novia, Ingrid Gabriela Cruz Martínez, ocurrido en septiembre pasado.

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