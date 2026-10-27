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Cortes de energía del martes 27 de octubre; consulte la lista
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Hondureño engañó a su novia para viajar a Comayagua y ahora admite el crimen
Eduin Raúl Portillo Pereira, de 24 años, aceptó su responsabilidad penal en el caso del secuestro agravado y asesinato de su novia, Ingrid Gabriela Cruz Martínez, ocurrido en septiembre pasado.
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Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 11:10
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