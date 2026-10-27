*
Precio del dólar
*
Horóscopo
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Cortes de energía del martes 27 de octubre; consulte la lista
hace 2 min
X
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Capturan a padrastro y abuelo por un caso que involucra a una menor en Tegucigalpa
El padre de la menor de cinco años se enteró de lo ocurrido e interpuso la denuncia
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 09:10
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Añadir La Prensa como fuente preferida
Últimos Videos
Mundo
Lula gana en Brasil: ¿cambia el mapa político de América Latina?
Redacción La Prensa
Sucesos
Caso Vianka: Edwin Hernández se entrega en Copán
Redacción La Prensa
Honduras
¿Quién es Sebastián, el prometido de Daniela Hernández?
Redacción La Prensa
Videos
Golpe al Cartel del Diablo: tres detenidos en Sulaco, Yoro
Redacción La Prensa
Mundo
Hondureños reclutados para combatir en Rusia: alerta de la ONU
Redacción La Prensa
Videos
¿Recuerdas cuando leías LA PRENSA en familia?
Redacción La Prensa
Videos
Harry Kane gana el Balón de Oro y la reacción de Lamine Yamal da de qué hablar
Redacción La Prensa
Videos
¿Recuerdas cuando leías LA PRENSA en familia? ❤️
Redacción La Prensa
Deportes
Harry Kane conquista el Balón de Oro 2026 por delante de Mbappé y Yamal
Redacción La Prensa
Videos
"Él sostiene que fue un accidente"
Redacción La Prensa
Honduras
¡Congreso aprobará reformas contra la delincuencia!
Redacción La Prensa
Honduras
LA PRENSA, 62 años viviendo en la historia de Honduras
Redacción La Prensa