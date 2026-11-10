Caso Vadhir Derbez: siete intentos de notificación y un amparo

El caso legal que involucra a Vadhir Derbez, hijo del actor Eugenio Derbez, tomó un nuevo giro luego de que el periodista Carlos Jiménez, conocido como "C4 Jiménez", diera a conocer los lugares donde las autoridades de Ciudad de México han intentado localizar al actor para notificarlo sobre el proceso relacionado con una denuncia por presunta violación.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México confirmó que mantiene abierta una carpeta de investigación contra el también actor. Según la institución, se han realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios diferentes, aunque ninguna ha permitido concretar la notificación correspondiente.
Durante una emisión del programa "C4 en Alerta", Jiménez detalló algunos de los sitios incluidos en las diligencias. Entre ellos mencionó una dirección que Derbez habría registrado ante la Asociación Nacional de Actores (ANDA), así como otra que aparece en su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).
El comunicador también señaló que los agentes acudieron a la vivienda y a restaurantes relacionados con José Eduardo Derbez, medio hermano del investigado. Estos establecimientos y el domicilio habrían formado parte de los intentos por ubicarlo y entregarle la documentación judicial.
Otro de los lugares mencionados fue el despacho de Enrique González Casanova, abogado de Vadhir Derbez. De acuerdo con la información difundida por Jiménez, el representante legal presuntamente se negó a recibir el oficio presentado por las autoridades.
La Fiscalía, por su parte, manifestó que el investigado todavía no ha comparecido ante la institución, pese a que él y sus abogados han expresado públicamente su disposición a colaborar. “A pesar de que Vadhir 'N' y sus abogados han manifestado públicamente su disposición a colaborar con las autoridades, hasta el momento, el investigado no ha comparecido ante esta Fiscalía”, indicó en un comunicado.
La institución capitalina confirmó que se había emitido una orden de aprehensión por el delito de violación; sin embargo, precisó que el mandamiento quedó sin efectos a raíz de un juicio de amparo promovido por el investigado. Esto significa que, por ahora, puede enfrentar el procedimiento en libertad y ser convocado a una audiencia inicial sin necesidad de que sea detenido.
La FGJ también aclaró que la resolución no representa el cierre de la carpeta de investigación ni libera a Derbez de atender los requerimientos que las autoridades realicen conforme a la ley. Asimismo, sostuvo que los datos recabados hasta el momento son suficientes para llevar el caso ante un juez y continuar con las actuaciones correspondientes.
Jiménez cuestionó el recurso legal presentado por la defensa y afirmó que la jueza que recibió el amparo no solicitó que el actor acudiera a declarar. No obstante, esa observación corresponde a la interpretación del periodista y no modifica por sí misma los alcances legales de la resolución judicial.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los hechos denunciados habrían ocurrido en abril de 2026, en la alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México. Hasta ahora, la existencia de la denuncia y las diligencias realizadas no constituyen una declaración de culpabilidad contra el actor. La Fiscalía concluyó su comunicado recordando que el procedimiento debe desarrollarse bajo el principio de presunción de inocencia. “En cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, a la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente y será tratada como tal durante todas las etapas del procedimiento”.