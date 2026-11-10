Caso Vadhir Derbez: siete intentos de notificación y un amparo

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los hechos denunciados habrían ocurrido en abril de 2026, en la alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México. Hasta ahora, la existencia de la denuncia y las diligencias realizadas no constituyen una declaración de culpabilidad contra el actor. La Fiscalía concluyó su comunicado recordando que el procedimiento debe desarrollarse bajo el principio de presunción de inocencia. “En cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, a la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente y será tratada como tal durante todas las etapas del procedimiento”.