CNBS: bancos de Honduras son sólidos y cumplen estándares internacionales

Tegucigalpa, Honduras. El titular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, aseguró que el sistema financiero hondureño mantiene indicadores prudenciales que cumplen con los estándares internacionales de Basilea III, incorporados en la normativa nacional, y afirmó que los depósitos de la población están respaldados por un sistema sólido y solvente. “Lo dije en marzo y hoy lo afirmo con total firmeza: el sistema financiero hondureño cumple con los indicadores prudenciales y con los estándares de Basilea III incorporados en nuestra normativa”, expresó Solórzano al referirse a la situación del sector bancario.

El funcionario destacó que el Índice de Adecuación de Capital (IAC) se ubica en 14.88%, un porcentaje superior al 12.5% exigido al incorporar el colchón de conservación de capital contemplado en los estándares de Basilea III. Este indicador permite medir la capacidad de las instituciones financieras para responder ante posibles pérdidas y mantener una posición patrimonial adecuada frente a los riesgos que enfrentan en sus operaciones.

En cuanto a la liquidez del sistema financiero, Solórzano informó que alcanza un 38.15%, nivel que, según explicó, permite contar con recursos suficientes para atender los compromisos con los depositantes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Lo dije en marzo y hoy lo afirmo con total firmeza: el sistema financiero hondureño cumple con los indicadores prudenciales y con los estándares de Basilea III incorporados en nuestra normativa. El Indice de Adecuación de Capital (IAC) 14.88%, por encima del 12.5% exigido con el colchón de conservación de Basilea III.Liquidez: 38.15%, suficiente para atender a los depositantes.Mora: 2.80%El dinero de la población hondureña está en un sistema sólido, solvente y supervisado.La confianza en el sistema financiero es un bien de todos. Difundir información falsa sobre bancos o instituciones supervisadas puede constituir delito y ser sancionado penalmente.Antes de compartir, verifique. Infórmese siempre por canales oficiales: los indicadores del sistema financiero se publican en https://t.co/DBlEv0465S y en las redes oficiales de la @cnbshonduras.Los datos están a la vista de todos. Los rumores, no. — Gustavo Solórzano (@GSolorzanoHN) November 8, 2026

“Liquidez: 38.15%, suficiente para atender a los depositantes”, puntualizó el comisionado de la CNBS al presentar los principales indicadores del sistema financiero nacional. Otro de los parámetros destacados fue el índice de mora, que se sitúa en 2.80%, cifra que forma parte de los indicadores utilizados para evaluar la calidad de la cartera crediticia de las instituciones bancarias.