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Tensión en Nueva Orleans: rescatan a 129 pasajeros tras choque de un crucero

Doce personas fueron hospitalizadas luego de que un crucero con 129 ocupantes chocara contra una barcaza en el río Misisipi, en Nueva Orleans

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 16:56 -
  • Agencia EFE
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Todos los pasajeros de un crucero que transportaba a 129 personas fueron rescatados este viernes tras chocar con una barcaza en el río Misisipi, a la altura de Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.), informó a la prensa la alcaldesa de la ciudad, Helena Moreno.

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El accidente dejó al menos una docena de personas hospitalizadas. Algunos pasajeros y miembros de la tripulación cayeron al agua por el impacto, pero todos fueron rescatados, detalló la compañía operadora del crucero fluvial, American Cruise Lines.

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"American Cruise Lines puede confirmar que nuestro barco fluvial, American Heritage, estuvo involucrado en una colisión mientras estaba atracado en Nueva Orleans. Estamos en estrecha coordinación con la Guardia Costera de los EE. UU. y las autoridades locales. Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados", expresó.

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El equipo de prensa de la alcaldesa Moreno confirmó a los medios que doce personas fueron trasladadas al hospital.

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El accidente tuvo lugar alrededor de las 12:30 hora local (18:30 GMT) cerca del puerto de Nueva Orleans, donde el crucero había atracado para descargar a los pasajeros.

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La portavoz del puerto de Nueva Orleans, Kimberly Curth, afirmó que el accidente tuvo lugar cuando un barco tipo crucero con hasta 129 personas a bordo fue embestido por una barcaza en el río Misisipi.

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Imágenes difundidas en redes sociales muestran al crucero volcado de costado y semihundido tras la colisión, mientras varios remolcadores acuden a contener la embarcación cerca de uno de los puentes que cruzan el Misisipi.

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Otros videos muestran a varias personas en el agua tratando de alcanzar una rampa para ponerse a salvo en tierra firme.

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Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar cómo ocurrió la colisión y qué provocó que la barcaza impactara contra el crucero.

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Por ahora, no se ha establecido si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica, un error de navegación o alguna otra circunstancia.

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Asimismo, se desconoce si las condiciones del río Misisipi o algún problema durante las maniobras de las embarcaciones pudieron influir en el percance.

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Las autoridades no han brindado detalles sobre las posibles responsabilidades en el accidente.

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Mientras tanto, los equipos de emergencia y las autoridades portuarias continúan pendientes de la situación, a la espera de esclarecer las circunstancias del choque y conocer si hay más personas que requieran atención médica.

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Las 129 personas que viajaban en el crucero fueron rescatadas tras el accidente. Doce de ellas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica, aunque hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones ni su estado de salud.

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