Luis de Llano acusa a Sasha Sokol de buscar una confesión de delito

El conflicto entre Luis de Llano Macedo y Sasha Sokol sumó un nuevo capítulo luego de que el productor difundiera un segundo video en su canal de YouTube "Cumplimiento Luis de Llano". En la publicación cuestionó los señalamientos de la cantante, quien considera que el mensaje de disculpa que él ofreció no cumplió con los términos establecidos por la justicia.
La nueva declaración llega después de que, el pasado 2 de noviembre, De Llano publicara una primera grabación en la que ofreció un perdón público a la intérprete. Sin embargo, Sasha rechazó el contenido al señalar que el productor modificó el texto aprobado por el tribunal y omitió aspectos fundamentales de la resolución.
Entre los puntos que la cantante considera indispensables está reconocer que ella tenía 14 años cuando comenzó la relación con el productor, quien entonces tenía 39, así como aclarar que sus padres no fueron cómplices de lo ocurrido. Ante lo que considera un incumplimiento judicial, anunció que consultaría a abogados especializados en materia penal para evaluar nuevas acciones.
En su más reciente publicación, De Llano cuestionó que Sokol divulgara información que, según su interpretación, pertenece a un expediente judicial. "La revelación viola el sigilo jurídico del expediente 642, en curso de sentencia", escribió, al expresar su desacuerdo con la exposición pública de esos elementos.
El productor también defendió que la resolución establece la obligación de emitir un perdón público, pero no de realizar una confesión de carácter penal. Para respaldar su argumento, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó el 25 de junio de 2025 la condena civil en su contra. "No hay 'disculpa que ofrecer', la condena indica puntualmente PERDÓN PÚBLICO", sostuvo.
Otro de los aspectos que cuestionó fue la exigencia de reconocer públicamente que Sokol, por tener 14 años, no podía consentir una relación en esas circunstancias y que él actuó desde una posición de poder. De Llano calificó esa petición como un intento de autoincriminación y afirmó que los padres de la cantante no forman parte del litigio.
En el documento difundido también argumentó: "El sentenciado no puede videograbar una confesión de delito inducida por texto inconstitucional aunque sea 'cosa juzgada'". Además, aseguró que la intención de la intérprete sería llevarlo "a caer en la trampa de la confesión de un delito, que actualmente no prescribe".
De Llano concluyó que corresponderá al juzgado determinar si debe ejecutarse el texto que Sokol considera obligatorio o si procede una revisión bajo criterios de control constitucional. En su postura, defendió que el mensaje que publicó se ajusta a la resolución judicial ratificada.
"El perdón público emitido se ajusta a la sentencia ratificada, no al capricho doloso de la actora lesionando derechos humanos básicos", expresó al cerrar su nuevo comunicado, en el que volvió a rechazar los cuestionamientos de la cantante. La disputa se remonta a 2022, cuando el productor habló en una entrevista con el conductor Yordi Rosado sobre la relación que mantuvo con Sasha Sokol durante la década de 1980. En aquel momento, ella tenía 14 años y él 39, una diferencia de edad que posteriormente se convirtió en el centro de la controversia pública.
La cantante rechazó las declaraciones de De Llano, especialmente sus referencias a la participación de sus padres, y emprendió acciones legales por daño moral. Desde entonces, el caso ha avanzado por la vía judicial y mantiene enfrentadas las interpretaciones de ambas partes sobre el alcance de la sentencia y las obligaciones que debe cumplir el productor.