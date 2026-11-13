Luis de Llano acusa a Sasha Sokol de buscar una confesión de delito

"El perdón público emitido se ajusta a la sentencia ratificada, no al capricho doloso de la actora lesionando derechos humanos básicos", expresó al cerrar su nuevo comunicado, en el que volvió a rechazar los cuestionamientos de la cantante. La disputa se remonta a 2022, cuando el productor habló en una entrevista con el conductor Yordi Rosado sobre la relación que mantuvo con Sasha Sokol durante la década de 1980. En aquel momento, ella tenía 14 años y él 39, una diferencia de edad que posteriormente se convirtió en el centro de la controversia pública.