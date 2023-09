Nuevo DT del Olancho FC habla de la sorpresiva salida de Humberto Rivera

Es algo para lo que yo me vengo preparando hace mucho tiempo, ya tuve la oportunidad de poder ser asistente técnico en otros equipos y es algo que sabía que iba a legar y en el Olancho llegó. Les agradezco por la confianza y no queda más que devolver todo eso con trabajo.

La directiva conmigo siempre han sido barbaros. Yo estoy agradecido con la confianza para conmigo. Me ofrecen todas las facilidades para que me pueda desempeñar en el cargo. Los objetivos de Olancho FC a nivel de club e institución siempre han sido altos y por bajo es estar en fases definitorias del torneo. Mi meta es superar los que se hizo el campeonato pasado.

Es que si yo hubiera pensado que el proyecto llegó a un tope o no se puede aspirar a mayores cosas no hubiera venido. Vengo porque creo que podemos aspirar a competir siempre.

¿Le sorprendió la decisión del Olancho FC al enterarse de la notica?

No sé si decir que me sorprende, entiendo que él fútbol es de ciclos, jugadores y entrenadores se van. Lo que sí no me esperaba que fuera tan pronto.

Es consiente que Rivera deja la vara alta ¿le seduce ese reto?

Yo tengo claro como quedó la vara porque fui parte de ese proceso y sé a lo que vengo. Para mí es muy atractivo y motivante para entregar todo lo que podamos en los entrenamientos para competir.

El presidente del club manifestó temas de indisciplina en algunos jugadores ¿cómo manejar ese tema?

Yo no puedo hacer juicio o dar una opinión detallada de esa situación porque yo no estaba, no me compete referirme a eso. Ya si la indisciplina se da bajo mi cargo hay que tomar medidas. La idea es que las reglas estén planteadas desde el primer día y que como toda familia podamos estar en convivencia.