Wilson Molina no sigue al frente del Olancho: así lo confirma Samuel García

Olancho.

El presidente del Olancho FC, Samuel García, no salió nada contento con el empate ante Choloma por la fecha 6 del Apertura y ha confirmado la salida de Wilson Molina como entrenador del club.

"Efectivamente, hemos visto unos Potros que metió siete jugadores nuevos, eso nos agarró por sorpresa. A estas alturas no tener un equipo base, eso nos tiene preocupados a la junta directiva. Hace unos minutos tuve una comunicación para tomar determinaciones con el equipo y sentimos que no estamos desarrollando un buen fútbol. Si bien le ganamos al Estrella Roja y Juticalpa, pero no vemos que funcionamos como queremos. Estudiamos un cambio de entrenador, porque creemos que con la inversión que se hace en Potros, deberíamos tener una mejor posición", comentó.

El máximo accionista y fundador del club contó en el programa Fútbol a Fondo que este sábado (10:00 a.m) se presentará al nuevo entrenador del club olanchano.

"A veces hay buenos entrenadores, pero a veces no hay una buena lectura de juego. A ver, Potros no viene desarrollando un fútbol claro, a pesar del buen plantel y debemos aspirar a cosas diferentes. Estamos pensando en hacer un relevo, la decisión se toma el sábado cuando estén todos los directivos, pero en la reunión de hoy (viernes) estábamos la mayoría de directivos que tomamos decisiones, así que prácticamente la determinación se dará. La inversión que se ha hecho no es poca y por esa razón creemos que el equipo debe desenvolverse mejor en la cancha", señaló.