Santa Rosa de Copán: aventura, naturaleza e historia para disfrutar en el Feriado Morazánico 2026

Las guacamayas rojas son uno de los atractivos naturales de Copán Ruinas. Estas aves destacan por su imponente plumaje multicolor y por ser el ave nacional de Honduras, además de formar parte de la iconografía de la antigua civilización maya. En el Parque Arqueológico de Copán Ruinas pueden observarse volando entre los árboles, donde su presencia se ha convertido en parte del paisaje y de la experiencia de quienes visitan este sitio arqueológico.