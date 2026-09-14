Santa Rosa de Copán: aventura, naturaleza e historia para disfrutar en el Feriado Morazánico 2026

Santa Rosa de Copán, ciudad ubicada en el occidente de Honduras, ofrece actividades, bebidas, sitios históricos y espacios naturales para disfrutar. Durante el Feriado Morazánico 2026, sus visitantes pueden recorrer estos lugares y conocer más de cerca los atractivos de la zona para disfrutar en familia.
Este es uno de los sitios arqueológico turísticos más visitados de Copán Ruinas. Tiene una vista frontal de una de las escalinatas de piedra de las pirámides del centro ceremonial, enmarcada por la selva tropical.
Las guacamayas rojas son uno de los atractivos naturales de Copán Ruinas. Estas aves destacan por su imponente plumaje multicolor y por ser el ave nacional de Honduras, además de formar parte de la iconografía de la antigua civilización maya. En el Parque Arqueológico de Copán Ruinas pueden observarse volando entre los árboles, donde su presencia se ha convertido en parte del paisaje y de la experiencia de quienes visitan este sitio arqueológico.
Esta escultura, conocida como Mascarón de Piedra, fue tallada en piedra volcánica y representa los elaborados rostros de deidades, ancestros o seres del inframundo que decoraban las fachadas de los edificios mayas. Muchos turistas se toman fotografías junto a la escultura, que también se ha convertido en otro de los atractivos del lugar.
Estos túneles subterráneos permiten a los visitantes contemplar las fases constructivas anteriores y los templos más antiguos que quedaron sepultados con el paso de los siglos. Constituyen una de las obras de exploración y conservación bajo tierra más fascinantes del mundo maya.
Bici Canopy La Hondura es un lugar de aventura que ofrece a los turistas una experiencia extrema al pedalear sobre cables de acero suspendidos en el aire. El recorrido permite disfrutar de una vista panorámica de las copas de los pinos y las montañas del occidente de Honduras.
La actividad cuenta con sistemas de seguridad y arneses para que los visitantes puedan disfrutar de la experiencia de forma segura. Es uno de los atractivos modernos para quienes buscan combinar aventura y turismo de naturaleza.
Para quienes buscan pasar un momento ameno y relajado, alejado del bullicio, El Lugar del Té y Chocolate es una opción para disfrutar del atardecer desde su terraza, ya sea descansando en una hamaca o degustando una taza de chocolate, una de las bebidas que se elaboran en el lugar.
Aquí se encuentra una exhibición artesanal que destaca la riqueza gastronómica y la tradición del cacao producido en la región. La muestra incluye frascos de vidrio con chocolates en distintos porcentajes de pureza e infusiones de sabores como cardamomo, naranja, café y jengibre. Es una parada para los visitantes que desean conocer y degustar productos relacionados con la tradición del cacao maya.
Algo que hace especial este lugar es que algunas de sus bebidas son servidas en recipientes elaborados con el fruto del jícaro. Esto permite a los turistas conocer un poco más sobre la cultura y las tradiciones de la región.
El Paseo de los Girasoles es uno de los atractivos de la zona. Cuenta con senderos diseñados para que los visitantes caminen entre las flores y tomen fotografías. Es una opción para disfrutar del paisaje durante la temporada de floración en el departamento de Copán.
En la Ruta Lenca, Villa Shalom, se puede disfrutar de una experiencia envolvente donde los visitantes aprenden sobre el proceso de corte y cosecha del café. Las fincas permiten a los turistas recolectar directamente los granos maduros rodeados de frondosa vegetación.
El parque acuático Aqua Park es un atractivo que combina la diversión en piscinas con un entorno montañoso y rodeado de naturaleza. Su mayor atractivo visual es una estructura con forma de embarcación suspendida sobre la piscina principal.