¿El Balón de Oro? "Después del Mundial que hizo, sin ninguna duda: Messi”

El debate sobre quién debe llevarse el próximo Balón de Oro ha cobrado una fuerza arrolladora en el panorama futbolístico internacional tras hacerse pública la lista de nominados al galardón. Nombres de talla mundial como los de Lionel Messi, Mbappé y Lamine Yamal son algunos de los que han sonado y ya son varias las personalidades las que han comenzado a tomar postura sobre quién merece el prestigioso reconocimiento individual.

Uno de ellos fue Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. Durante una reciente conferencia de prensa, el estratega fue cuestionado sobre cuál de los candidatos debería adjudicarse el premio. Fiel a su estilo directo y pasional, el entrenador argentino dejó claro lo que opina sobre el tema y sus declaraciones no tardaron en desatar revuelo.

El estratega argentino valoró este martes que le daría el Balón de Oro de este año, “sin ninguna duda”, a Lionel Messi, atacante de la selección de Argentina y capitán del Inter de Miami, del que destacó su Mundial 2026.