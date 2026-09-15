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¿El Balón de Oro? "Después del Mundial que hizo, sin ninguna duda: Messi”

El entrenador argentino no tuvo dudas y eligió a Messi como su candidato para ganar el Balón de Oro de este año.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 11:27 -
  • Redacción La Prensa
¿El Balón de Oro? Después del Mundial que hizo, sin ninguna duda: Messi”

Messi es uno de los candidatos en la lista del Balón de Oro para este año.

El debate sobre quién debe llevarse el próximo Balón de Oro ha cobrado una fuerza arrolladora en el panorama futbolístico internacional tras hacerse pública la lista de nominados al galardón. Nombres de talla mundial como los de Lionel Messi, Mbappé y Lamine Yamal son algunos de los que han sonado y ya son varias las personalidades las que han comenzado a tomar postura sobre quién merece el prestigioso reconocimiento individual.

Uno de ellos fue Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. Durante una reciente conferencia de prensa, el estratega fue cuestionado sobre cuál de los candidatos debería adjudicarse el premio. Fiel a su estilo directo y pasional, el entrenador argentino dejó claro lo que opina sobre el tema y sus declaraciones no tardaron en desatar revuelo.

El estratega argentino valoró este martes que le daría el Balón de Oro de este año, “sin ninguna duda”, a Lionel Messi, atacante de la selección de Argentina y capitán del Inter de Miami, del que destacó su Mundial 2026.

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Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo con la edad que tiene, ninguna duda: Messi”, remarcó el técnico durante la rueda de prensa de la víspera del encuentro ante Osasuna de este miércoles en el estadio Metropolitano.

La contundente postura del estratega se suma a las ambiciones de otros contendientes de gran peso. Tanto Lamine Yamal, extremo del Barcelona y campeón del mundo con España en 2026, como Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, se han postulado públicamente para ser ganadores del Balón de Oro de este año.

La incertidumbre sobre el veredicto final se resolverá en la gala oficial programada para el 26 de octubre en Londres, donde se revelará al vencedor absoluto.

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