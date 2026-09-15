Vehículo arde en llamas tras impactar con una motocicleta en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Un aparatoso accidente de tránsito se registró este martes en el bulevar Centroamérica de Tegucigalpa, donde un vehículo tomó fuego luego de impactar contra una motocicleta. El incidente generó alarma entre conductores y peatones que circulaban por la zona.

El percance ocurrió en las cercanías de Miraflores. Tras la colisión, el automóvil terminó impactando contra una estructura ubicada en el sector y posteriormente comenzó a incendiarse. La motocicleta quedó con importantes daños a varios metros del vehículo, mientras una densa columna de humo podía observarse desde distintos puntos.