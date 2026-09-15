  1. Inicio
  2. · Sucesos

Vehículo arde en llamas tras impactar con una motocicleta en Tegucigalpa

El percance ocurrió en el bulevar Centroamérica, a la altura de Miraflores, donde el automotor terminó envuelto en llamas tras el fuerte impacto

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 17:38 -
  • Redacción La Prensa
Vehículo arde en llamas tras impactar con una motocicleta en Tegucigalpa

El vehículo quedó envuelto en llamas tras impactar contra una motocicleta en el bulevar Centroamérica de Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras. Un aparatoso accidente de tránsito se registró este martes en el bulevar Centroamérica de Tegucigalpa, donde un vehículo tomó fuego luego de impactar contra una motocicleta. El incidente generó alarma entre conductores y peatones que circulaban por la zona.

El percance ocurrió en las cercanías de Miraflores. Tras la colisión, el automóvil terminó impactando contra una estructura ubicada en el sector y posteriormente comenzó a incendiarse. La motocicleta quedó con importantes daños a varios metros del vehículo, mientras una densa columna de humo podía observarse desde distintos puntos.

Gerardo se bajó para auxiliar a otro motociclista y murió embestido por una rastra en SPS

Ante la emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara. La situación también provocó complicaciones en el tránsito, debido a la presencia de los vehículos involucrados y las labores de atención de la emergencia.

Hasta el momento no se habían confirmado mayores detalles sobre posibles personas lesionadas. Las autoridades correspondientes realizaron las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias que provocaron el fuerte impacto.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias