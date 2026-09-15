Vehículo arde en llamas tras impactar con una motocicleta en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Un aparatoso accidente de tránsito se registró este martes en el bulevar Centroamérica de Tegucigalpa, donde un vehículo tomó fuego luego de impactar contra una motocicleta. El incidente generó alarma entre conductores y peatones que circulaban por la zona.
El percance ocurrió en las cercanías de Miraflores. Tras la colisión, el automóvil terminó impactando contra una estructura ubicada en el sector y posteriormente comenzó a incendiarse. La motocicleta quedó con importantes daños a varios metros del vehículo, mientras una densa columna de humo podía observarse desde distintos puntos.
Ante la emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara. La situación también provocó complicaciones en el tránsito, debido a la presencia de los vehículos involucrados y las labores de atención de la emergencia.
Hasta el momento no se habían confirmado mayores detalles sobre posibles personas lesionadas. Las autoridades correspondientes realizaron las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias que provocaron el fuerte impacto.