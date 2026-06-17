Plaza Típica se prepara para recibir a los sampedranos durante la Feria Juniana

San Pedro Sula

En el marco de la Feria Juniana 2026, la tradicional Plaza Típica se prepara para convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para las familias sampedranas, ofreciendo un espacio lleno de cultura, gastronomía y entretenimiento para disfrutar de las festividades de la ciudad.

Ubicada en la tercera avenida, entre la 2 y 3 calle del centro de San Pedro Sula, la Plaza Típica abrirá sus puertas para recibir a sampedranos y visitantes que deseen disfrutar de un ambiente festivo, degustar la gastronomía tradicional hondureña y adquirir prendas y artículos alusivos a las costumbres y celebraciones típicas del país.

Como parte de la agenda cultural, la Plaza Típica contará con presentaciones musicales para amenizar las jornadas. La programación artística incluye la participación de El Burrito y su Family Band, Agrupación L y L y Combo L y L.

Las actividades continuarán el viernes 19 de junio con la presentación de Los Hermanos Arriola, el sábado con Roberts Band y el domingo nuevamente con la actuación de Combo L y L, ofreciendo entretenimiento para toda la familia durante las festividades junianas.

Los organizadores informaron que los asistentes podrán disfrutar de una variedad de comidas tradicionales, música en vivo y expresiones culturales que resaltan la identidad nacional, convirtiendo a la Plaza Típica en una de las atracciones más esperadas de la temporada juniana. Además de ofrecer entretenimiento, el recinto busca impulsar la economía local mediante la participación de emprendedores, artesanos y pequeños comerciantes que aprovecharán la afluencia de visitantes durante las festividades.