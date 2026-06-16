Organizaciones indígenas y campesinas presentan acción legal contra ley agroindustrial

Tegucigalpa

Organizaciones campesinas e indígenas interpusieron una acción constitucional de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la protección de 217 territorios a nivel nacional.

El recurso surge ante las amenazas que, según los protestantes, representa la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, aprobada por el Congreso Nacional el pasado 3 de junio.

“Se presentó un hábeas corpus para proteger 217 territorios de diferentes partes del país, de los departamentos de Valle, Choluteca, La Paz, Intibucá, Islas de la Bahía, Copán, Santa Bárbara y Olancho, diferentes partes del país, territorios que están en riesgo”, declaró Eddy Tábora, abogado defensor.

Tábora explicó que la acción se dirige contra autoridades de los tres poderes del Estado y del Ministerio Público, incluyendo Nasry Asfura, presidente de la República, las Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, por su presunta responsabilidad directa en la eventual implementación de medidas que podrían derivar en desalojos forzosos.