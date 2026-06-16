Proponen creación del Programa Nacional de Primer Empleo Estudiantil

TEGUCIGALPA

El proyecto de decreto plantea la entrega de incentivos fiscales a las empresas que contraten a jóvenes estudiantes en jornadas de medio tiempo o bajo modalidades compatibles con su formación académica.

El diputado del Partido Nacional, Oswaldo Ramos, presentó ante el pleno del Congreso Nacional una iniciativa orientada a la creación del Programa Nacional de Primer Empleo Estudiantil , con el objetivo de vincular la educación, el empleo y la empresa privada.

De acuerdo con la propuesta, la iniciativa no busca sustituir empleos permanentes ni generar condiciones de precarización laboral, sino abrir oportunidades reguladas para que los jóvenes puedan estudiar y trabajar de forma digna.

El programa estaría dirigido a hondureños de entre 16 y 30 años que se encuentren matriculados en instituciones educativas acreditadas y que no mantengan un contrato de trabajo a tiempo completo.

En el caso de los menores de 18 años, el proyecto establece que deberán contar con la autorización de sus padres, tutores o representantes legales para poder acceder a estas oportunidades laborales.

Asimismo, la iniciativa señala que los jóvenes contratados bajo este esquema deberán gozar de los derechos laborales establecidos en el Código del Trabajo y la normativa vigente.

Entre estos derechos se incluyen el pago de salario, períodos de descanso, condiciones de seguridad laboral y protección contra cualquier tipo de discriminación o abuso en el entorno de trabajo.

La propuesta fue presentada como una alternativa para fortalecer la inserción laboral juvenil en el país, promoviendo al mismo tiempo la continuidad de los estudios y el acceso a experiencias laborales formales.