Exfiscal Francia Medina denuncia amenazas de Johel Zelaya y afirma que cambiará de abogado

Tegucigalpa

En el desarrollo de la audiencia de individualización de la pena, la exfiscal del Ministerio Público, Francia Sofía Medina, denunció públicamente que ha recibido amenazas por parte del fiscal general de la República, Johel Zelaya. Debido a esta situación y a presuntas discrepancias, la exfuncionaria anunció ante el tribunal que cambiará de equipo de defensa legal.

Medina aseguró que tanto ella como su núcleo familiar temen por sus vidas. La imputada solicitó formalmente al tribunal de sentencia que se le mantuvieran y reforzaran las medidas de protección y seguridad dentro del centro penal donde se encuentra recluida. Sin embargo, los jueces determinaron que dicha solicitud le compete al Instituto Nacional Penitenciario (INP). Con la audiencia de hoy, el proceso entra en su etapa final para conocer cuántos años pasará en prisión. El 10 de julio se conocerá la sentencia en su contra. 31 años y tres meses de cárcel pidió el Ministerio Público.