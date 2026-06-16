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Exfiscal Francia Medina denuncia amenazas de Johel Zelaya y afirma que cambiará de abogado

La imputada solicitó al tribunal que se le mantuvieran y reforzaran las medidas de protección y seguridad dentro del centro penal

Tegucigalpa

En el desarrollo de la audiencia de individualización de la pena, la exfiscal del Ministerio Público, Francia Sofía Medina, denunció públicamente que ha recibido amenazas por parte del fiscal general de la República, Johel Zelaya.

Debido a esta situación y a presuntas discrepancias, la exfuncionaria anunció ante el tribunal que cambiará de equipo de defensa legal.

Francia Medina hace fuertes revelaciones sobre el fiscal Johel Zelaya

Medina aseguró que tanto ella como su núcleo familiar temen por sus vidas. La imputada solicitó formalmente al tribunal de sentencia que se le mantuvieran y reforzaran las medidas de protección y seguridad dentro del centro penal donde se encuentra recluida. Sin embargo, los jueces determinaron que dicha solicitud le compete al Instituto Nacional Penitenciario (INP).

Con la audiencia de hoy, el proceso entra en su etapa final para conocer cuántos años pasará en prisión. El 10 de julio se conocerá la sentencia en su contra. 31 años y tres meses de cárcel pidió el Ministerio Público.

Francia Sofía Medina fue declarada culpable por delitos relacionados con lavado de activos y corrupción.

Francia Sofía Medina fue declarada culpable por delitos relacionados con lavado de activos y corrupción.

Francia Sofía Medina fue declarada culpable por un tribunal de sentencia debido a su implicación en varios delitos relacionados con lavado de activos y corrupción.

El caso, que ha conmocionado a la opinión pública, está vinculado a la sustracción millonaria de fondos de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), dinero que se encontraba en calidad de evidencia y al cual la exfiscal tuvo acceso aprovechando su cargo en el Ministerio Público.

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Redacción La Prensa
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