Rashid Mejía a a Nasralla: "No solo se trata de decir que soy honesto, debe salir al paso"

Tegucigalpa, Honduras

El diputado liberal Rashid Mejía pidió al excandidato presidencial Salvador Nasralla aclarar ante las autoridades y ante el pueblo hondureño los señalamientos relacionados con el manejo de fondos de campaña, luego de que el Ministerio Público solicitara información sobre el origen de un cheque por 17 millones de lempiras.

Mejía afirmó que, antes de hablar de una persecución política, Nasralla debe presentar la documentación que respalde el uso de los recursos investigados.

El congresista sostuvo que corresponde al Ministerio Público sustentar cualquier acusación con pruebas.

“Si lo está acusando, pues queremos ver las pruebas de lo que lo acusan”, expresó Mejía al referirse a las diligencias que involucran al líder político.