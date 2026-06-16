Rashid Mejía a a Nasralla: "No solo se trata de decir que soy honesto, debe salir al paso"

El diputado liberal Rashid Mejía pidió al excandidato presidencial Salvador Nasralla aclarar ante las autoridades y ante el pueblo hondureño los señalamientos relacionados con el manejo de fondos de campaña, luego de que el Ministerio Público solicitara información sobre el origen de un cheque por 17 millones de lempiras.
Mejía afirmó que, antes de hablar de una persecución política, Nasralla debe presentar la documentación que respalde el uso de los recursos investigados.
El congresista sostuvo que corresponde al Ministerio Público sustentar cualquier acusación con pruebas.
“Si lo está acusando, pues queremos ver las pruebas de lo que lo acusan”, expresó Mejía al referirse a las diligencias que involucran al líder político.
El diputado recordó que los candidatos no administraban directamente los fondos de campaña, ya que esa responsabilidad estaba en manos de comisiones específicas.
Por ello, dijo desconocer los detalles del manejo financiero, pero consideró necesario que Nasralla brinde su versión.
“Esperemos que esto sea un proceso normal para que Salvador pueda dar su versión también y declarar lo que considera que se hizo con el dinero de campaña”, manifestó.
Mejía insistió en que la mejor forma de despejar dudas es mostrar documentos, recibos y cualquier respaldo que permita aclarar el destino de los fondos.
“No solo se trata de decir que soy honesto, yo creo que deben salir al paso y empezar a mostrar recibos y empezar a aclararle al pueblo hondureño”, señaló.