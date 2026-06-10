MP solicita al PL información sobre fondos y responsables de campaña de Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público solicitó al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), actas, informes y documentación financiera para esclarecer el supuesto manejo irregular de fondos en la campaña presidencial de Salvador Nasralla. La petición fue remitida mediante el oficio UNAF-853-2026, y dirigido al presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, donde se solicitó documentación de respaldo vinculada a decisiones administrativas y financieras adoptadas por las autoridades partidarias.

Responsables financieros

Como parte de las investigaciones, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) solicitó información sobre las personas nombradas en varios cargos relacionados con la administración de fondos del Partido Liberal, y de la campaña presidencial. Entre las personas solicitadas por la Fiscalía figura Allan David Ramos Molina, identificado como secretario de Finanzas del Partido Liberal; Yeny Carolina Canales Escobar, quien aparece como firma autorizada en las cuentas del partido y gerente de campaña de Salvador Nasralla; Jorge Alberto Herrera Flores, gerente de Finanzas de la comisión de campaña; Óscar Orlando Caballero Alvarado, responsable financiero del Partido Liberal; y José Francisco Gálvez Meza, responsable financiero de la candidatura presidencial de Nasralla. Mediante la solicitud de información, el Ministerio Público reiteró que se busca establecer el respaldo documental de los nombramientos y las facultades otorgadas a cada uno de ellos dentro de la estructura partidaria y de campaña. Asimismo, la fiscalía requirió copias certificadas de actas e informes relacionados con documentación que acreditaría que el diputado suplente Josué David Colindres Castellanos habría prestado cuentas personales de BAC y Ficohsa para captar fondos destinados a la campaña presidencial.

Cuenta en el extranjero y cheque de L17 millones