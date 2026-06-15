OPS emite alerta epidemiológica por circulación de difteria en las Américas

Tegucigalpa, Honduras

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por la circulación de difteria en algunos países de la región de las Américas. La alerta que fue emitida el pasado 11 de junio insta a los Estados a fortalecer la vigilancia y aumentar las coberturas de vacunación para prevenir brotes de esta enfermedad. Según el organismo, la difteria es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Corynebacterium diphtheria, que infecta principalmente la garganta y las vías respiratorias superiores, y produce una toxina que afecta a otros órganos. Se transmite a través del contacto físico directo o de la inhalación de las secreciones aerosolizadas por tos o estornudos de individuos infectados.

En lo que va de este año, se han notificado 163 casos confirmados de difteria, incluidas cinco defunciones en la región de las Américas, especialmente en países como Haití, Perú y Brasil. Eso representa que el agente causante de la enfermedad continúa circulando y representa un riesgo para la salud pública, especialmente en contextos donde las tasas de inmunización no alcanzan niveles óptimos, alerta la OPS. Aunque Honduras no reporta casos de difteria hasta la fecha, la OPS advierte que ante la disminución de la cobertura de vacunación y la presencia de poblaciones no inmunizadas o con esquemas incompletos se corre el riesgo de reintroducción de la enfermedad. Subraya que la protección efectiva contra la difteria requiere coberturas de vacunación iguales o superiores al 95%, incluyendo tanto el esquema primario como los refuerzos.

No obstante, en el territorio, la cobertura de vacunación apenas está llegando al 75% por lo que se corre el riesgo de que esta enfermedad afecte a la población. La difteria tiene un inicio agudo y las principales características son dolor de garganta, fiebre baja y glándulas inflamadas en el cuello, y la toxina puede, en casos graves, causar miocarditis o neuropatía periférica. La toxina diftérica hace que una membrana de tejido muerto se acumule sobre la garganta y las amígdalas, dificultando la respiración y la deglución, según la OPS. Ante la alerta, el organismo recomienda a los estados miembros garantizar coberturas de vacunación igual o mayores al 95% con la serie primaria (tres dosis) de vacuna DPT (difteria, tos ferina y el tétanos) y con refuerzos (tres dosis), de forma homogénea en todos los niveles subnacionales del país.