¿Qué zonas de Honduras no tendrán luz este viernes 26 de junio?

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en esta zona de Honduras para este viernes 26 de junio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Yoro, Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el departamento de Yoro, las suspensiones impactarán la ciudad de Yoro desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, afectando zonas como el Hospital Manuel de Jesús Subirana, barrio Las Colinas, Las Delicias, colonia Díaz Chávez I, II y III, barrio El Pantano, barrio Santiago, colonia Porfirio Martínez, Lando Burgos, Rotario, Hawitt, Emanuel I, II y III, barrio El Centro, La Cultura, Guanacaste, Cabañas, barrio Subirana, colonia Reino Unido, San José, barrio Casino Agay I y II, entre otros sectores aledaños.
Asimismo, en el municipio de Jocón, Yoro, también se reportarán cortes en el mismo horario, alcanzando comunidades como barrio Montecristo, el Rastro Municipal de Yoro, barrio Los Maestros, colonia Santa Marta, aldea La Guatia, El Coco, La Guata, Habana Güera, Brisas de Chalmeca, El Hato, Puentecita, Pimienta, Puente Grande, El Coroso, Alta Cruz, Moroca y Hato Jocón.
Mientras tanto, en el municipio de Choloma, Cortés, la interrupción energética se desarrollará de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, afectando directamente las operaciones de Dickies de Honduras.
A este listado se suman otras zonas del departamento de Yoro como las aldeas Ayapa, Ayapita y La Rosa, así como los municipios de Marale, Sulaco, Victoria y Yorito. De igual manera, la interrupción abarcará comunidades como Santa Ana de Aguán, El Sarsal, El Sitio, El Medio, Punta Ocote, San Simón, La Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, La Habana, Carrizalito, El Rosario, Concepción, El Ocotal, Locomapa, Hacienda Vieja, Locomapa Nuevo, La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigüe, Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Hicuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo y Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, Las Vegas, Los Mangos, Santa Cruz, El Pataste y San José del Potrero.
De igual manera, otras zonas de Choloma y Puerto Cortés estarán sin energía, entre ellas aldea Río Nance, San José de los Laureles, Bijao, Río Blanquito, El Rancho, Las Flores, Terrazos del Norte, así como importantes plantas industriales como Alutech, Cementos Argos, Zoli Invex, Tecno Supplier, Coranorte, Bobicasa, Alianza, Coinsu y Biosa.