¿Qué zonas de Honduras no tendrán luz este viernes 26 de junio?

A este listado se suman otras zonas del departamento de Yoro como las aldeas Ayapa, Ayapita y La Rosa, así como los municipios de Marale, Sulaco, Victoria y Yorito. De igual manera, la interrupción abarcará comunidades como Santa Ana de Aguán, El Sarsal, El Sitio, El Medio, Punta Ocote, San Simón, La Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, La Habana, Carrizalito, El Rosario, Concepción, El Ocotal, Locomapa, Hacienda Vieja, Locomapa Nuevo, La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigüe, Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Hicuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo y Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, Las Vegas, Los Mangos, Santa Cruz, El Pataste y San José del Potrero.