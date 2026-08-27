Capturan a cocinero acusado de abusar de su cuñada, quien es menor de edad

Tegucigalpa, Honduras. Un hombre de 30 años, quien trabaja como cocinero, fue capturado este jueves 27 de agosto en Tegucigalpa, señalado por las autoridades como presunto responsable del delito de violación en perjuicio de su cuñada. La detención fue ejecutada por investigadores de la Unidad de Respuesta Inmediata a la Denuncia (URID), adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en la colonia Cerro Grande, donde residía el sospechoso. Según informó la Policía Nacional, los agentes actuaron en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por las autoridades judiciales y con el acompañamiento del Ministerio Público.

Las investigaciones establecen que el hecho que dio origen al proceso habría ocurrido el pasado 25 de julio dentro de un establecimiento ubicado en Tegucigalpa. De acuerdo con el expediente, la víctima habría ingresado a una de las bodegas del negocio con el propósito de recoger algunos artículos. En ese momento, presuntamente, el ahora detenido también entró al lugar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La DPI sostiene que el hombre habría utilizado la fuerza para someter a la joven y evitar que pidiera ayuda. Posteriormente, según la versión recopilada por los investigadores, habría cometido la agresión sexual. La Policía indicó que, después del supuesto ataque, el sospechoso habría amenazado a la víctima para evitar que denunciara lo ocurrido.

De acuerdo con la investigación, el hombre le habría advertido que atentaría contra la vida de sus padres si contaba a las autoridades lo sucedido.

El caso tomó una nueva dimensión debido a que los investigadores también indagan una segunda denuncia relacionada con otra cuñada del mismo sospechoso. La DPI informó que se estaría preparando un nuevo requerimiento fiscal por un presunto delito de violación en perjuicio de esta otra mujer, por lo que ambas investigaciones continuarán bajo el procedimiento correspondiente.