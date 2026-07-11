Alcalde de Yuscarán rompe el silencio tras video consumiendo alcohol en salón municipal

Yuscarán, El Paraíso.

En el video también se escucha la frase: "Cada vez que venga una transferencia nos vamos a repartir un millón de pesos para seguir la parranda", comentario que ha provocado polémica en plataformas digitales.

Las imágenes generaron diversas reacciones entre la población, ya que muestran al edil reunido alrededor de una mesa donde también se observan bebidas alcohólicas y cigarrillos en un inmueble perteneciente a la municipalidad.

El alcalde de Yuscarán , Johny Alejandro Carrasco , reconoció que es auténtico el video que circula en redes sociales donde aparece compartiendo con varias personas y consumiendo bebidas alcohólicas dentro de un salón municipal.

Tras la difusión del material, Carrasco emitió un pronunciamiento en el que descartó que el video hubiera sido elaborado con inteligencia artificial y confirmó que corresponde a un hecho ocurrido al finalizar el Festival del Mango.

"El video es real y fue en la finalización del Festival del Mango, donde las personas que se observan llegaron con las bebidas y con la intención de hacer el video", expresó el jefe edilicio.

Asimismo, aceptó que fue un error permitir que la reunión se realizara en un edificio público y pidió disculpas a la ciudadanía.

"Por lo tanto pido perdón al pueblo por haber permitido y haber hecho eso en la casa del pueblo. Sé que no es el lugar correcto de hacerlo y no permitir que esto se normalice hacerlo", manifestó.

El alcalde también aseguró que la difusión del video busca perjudicar su imagen pública, aunque afirmó que continuará con su gestión municipal.

"Una divulgación intencionada no me va a detener. Sé que es la forma fácil de hacerlo para hacer creer lo peor. Yuscarán avanza y los proyectos no se detienen. Así como se ha divulgado el video pido que se divulguen las obras. Claro, no se hará porque sé que la intención es hacer quedar mal", concluyó.