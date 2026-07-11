Fallece la periodista Bessy Carolina Martínez en Tegucigalpa

En horas de la mañana de este sábado se confirmó el fallecimiento de la periodista Bessy Carolina Martínez en Tegucigalpa, una comunicadora reconocida por su amplia trayectoria en la cobertura de temas legislativos y políticos.
La noticia de su muerte provocó varias reacciones de pesar entre periodistas, instituciones y personas que compartieron con ella durante años de labor en distintos espacios de comunicación.
A lo largo de su carrera, Bessy Martínez se consolidó como una de las periodistas especializadas en la crónica parlamentaria, convirtiéndose en una referencia en la cobertura del Congreso Nacional y del acontecer político.
Además, la periodista dirigió hace dos décadas la Unidad de Relaciones Públicas de la Secretaría de Seguridad, donde también destacó por su capacidad profesional y su cercanía con sus compañeros de trabajo.
Tras conocerse la noticia, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expresó sus condolencias mediante un mensaje publicado en sus canales oficiales.
"Por este medio patentizamos nuestras muestras de pesar y de mucho dolor por el fallecimiento de nuestra colega y miembro del Colegio de Periodistas de Honduras, Bessy Martínez, quien falleció en las últimas horas en la ciudad de Tegucigalpa", manifestó el CPH.
⚫️⚪️FALLECIMIENTO⚪️⚫️— CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) July 11, 2026
Por este medio patentizamos nuestras muestras de pesar y de mucho dolor por el fallecimiento de nuestra colega y miembro del Colegio de Periodistas de Honduras(CPH) Bessy Martínez, quien falleció en las últimas horas en la ciudad de Tegucigalpa.
Que en Paz... pic.twitter.com/U7HNSAXA2A
Colegas y amigos recordaron a Martínez como una profesional comprometida con el periodismo y destacaron su calidad humana. Las muestras de solidaridad también se extendieron a través de redes sociales, donde sus cercanos enviaron mensajes de condolencias a sus familiares y seres queridos.
Hasta el momento, la familia no ha informado públicamente la causa de muerte ni los detalles sobre los actos fúnebres.