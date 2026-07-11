Fallece la periodista Bessy Carolina Martínez en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

En horas de la mañana de este sábado se confirmó el fallecimiento de la periodista Bessy Carolina Martínez en Tegucigalpa, una comunicadora reconocida por su amplia trayectoria en la cobertura de temas legislativos y políticos.

La noticia de su muerte provocó varias reacciones de pesar entre periodistas, instituciones y personas que compartieron con ella durante años de labor en distintos espacios de comunicación.

A lo largo de su carrera, Bessy Martínez se consolidó como una de las periodistas especializadas en la crónica parlamentaria, convirtiéndose en una referencia en la cobertura del Congreso Nacional y del acontecer político.