Padre y su hijito de 18 meses son asesinados en Teupasenti, El Paraíso

Danlí, El Paraiso

Las víctimas fueron identificadas como Marco Antonio Suárez Soto, de 29 años, y su hijo Marco Uriel Suárez Velásquez, de un año y seis meses, quienes fallecieron a causa de las heridas de bala sufridas durante el atentado.

Un hombre de 29 años y su hijo de apenas 18 meses de edad fueron asesinados la noche del sábado durante un ataque armado registrado en la aldea El Trapiche, municipio de Teupasenti , en el departamento de El Paraíso.

De acuerdo con el informe preliminar de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), varios individuos que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta la vivienda de Marco Antonio Suárez Soto. Al ubicarse frente al inmueble, uno de los sospechosos lo llamó por su nombre para que saliera.

Cuando el joven abrió la puerta de la casa, uno de los atacantes sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra él. En medio del ataque, uno de los proyectiles impactó al menor de 18 meses, quien se encontraba en el lugar y murió junto a su padre.

Tras cometer el crimen, los responsables huyeron de la escena con rumbo desconocido, mientras familiares y vecinos alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.

Equipos de la Policía Nacional y de la DPI se desplazaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones que permitan identificar a los responsables y establecer el móvil del doble homicidio. Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el caso.