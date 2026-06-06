Scaloni lo pierde: Argentina confirma su baja y se pierde el Mundial 2026

Houston, Estados Unidos.

Leonardo Balerdi, defensa central del Olympique de Marsella, ha causado baja en la selección de Argentina que se prepara para el Mundial 2026 por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha y su sustituto será definido este fin de semana después del amistoso de esta noche ante Honduras en Texas, informa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!”, informa la AFA en las redes sociales.

El jugador venía arrastrando de los últimos partidos con su equipo una molestia muscular y tuvo una recaída en el mismo lugar este viernes en la práctica que la ‘Albiceleste’ realizó en el Ellis Field, ubicado en la ciudad de College Station, como antesala del amistoso de este sábado ante la selección de Honduras.