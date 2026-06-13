Qatar vs Suiza, EN VIVO hoy: ¡Otro debut en el Mundial 2026

California, Estados Unidos.

Se abre el telón. El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá sigue avanzando y este sábado se disputarán cuatro juegos, teniendo como duelo inicial el duelo entre Qatar vs Suiza , que forman parte del Grupo B.

La terna arbitral catracha presente en el Qatar vs Suiza en el Mundial: Said se convierte en el primer hondureño en dirigir en una Copa del Mundo.

Qatar, vuelve a la actividad en una cita mundialista, luego de ser sede en la edición del 2022 que terminó con Argentina conquistando su tercer título de la mano de Lionel Messi . Los asiáticos buscarán arrancar con el pie derecho.

Con este duelo, se cerrarán las actividades de este encasillado como parte de la jornada 1 de la justa mundialista. Ya debutaron Canadá y Bosnia y Herzegovina este viernes con un empate muy trabajado en Toronto.

El Estadio Bahía de San Francisco en Santa Clara será el escenario de esta tarde para disfrutar del quinto juego mundialista que promete muchas emociones, ya que cualquiera de los dos puede alzarse a la cima del grupo B tras el empate de sus rivales.

En la pasada Copa del Mundo, Qatar se quedó en la primera ronda tras caer en sus tres partidos de fase de grupos ante Países Bajos (2-0), Senegal (3-1) y Ecuador (2-0), por lo que en esta edición intentará dejar una mejor versión.

Por su parte, Suiza llega a su sexta edición mundialista consecutiva en la que contará con figuras como Granit Xhaka, Manuel Akanji y Nico Elvedi. En Qatar 2022 triunfaron ante Camerún (1-0), cayeron ante Brasil (1-0) y se impusieron ante Serbia (2-3). Luego avanzaron a octavos donde sufrieron una terrible paliza contra Portugal (1-6).

Este duelo también marcará un hecho histórico para Honduras, ya que contará con la presencia de los árbitros catrachos Said Martínez, Walter López y Cristian Ramírez. Said se convertirá en el primer silbante local en dirigir un partido mundliasta. .