Mundial 2026: Inglaterra sufre insólito robo en Estados Unidos antes de su debut

Insólito. Selección sufre robo en su base de entrenamiento en Kansas City a días de su debut en el Mundial 2026.
Y es que la fiesta deportiva ya comenzó desde el pasado jueves, pero las polémicas y escándalos siguen surgiendo.
Y es que previo a su entrenamiento, la Selección de Inglaterra sufrió un altercado a pocos días de su estreno en la justa mundialista.
Según los reportes iniciales, el incidente ocurrió mientras la delegación realizaba actividades relacionadas con su logística y preparación.
Los ingleses sufrieron el robo de sus botas reglamentarias y los balones de entrenamiento antes incluso de llegar a su base de Kansas City para su primer entrenamiento, según confirmó la Football Association, organismo regulador del fútbol inglés.
El combinado inglés, que entrena el alemán Thomas Tuchel, tenía previsto su primer entrenamiento en la tarde del sábado en el Swope Soccer Village de Kansas City, por lo que tendrá que apresurarse para adquirir nuevas botas.
La policía de Missouri (estado de Kansas City) ha confirmado por su parte que "investiga un posible robo de equipamiento del convoy de un equipo que había llegado a Kansas con artículos faltantes", y dijo que ha abierto una investigación.
“Estamos investigando un posible robo de equipamiento de un vehículo del equipo que llegó a Kansas City con artículos desaparecidos esta noche”, comunicó la policía.
Y agregó: “La investigación continúa. Dos personas de interés han sido detenidas a la espera de nuevas pesquisas”.
De acuerdo con la información divulgada, la delegación llegó a quedarse con un solo balón disponible para continuar sus prácticas.
Entre los objetos que fueron robados se encuentran balones y botas de entrenamiento.
El episodio generó indignación e incertidumbre dentro de la concentración, ya que faltan pocos días para su esperado debut en el Mundial 2026.
Los ingleses tienen por delante todavía casi cinco días de entrenamientos antes de medirse el miércoles en su primer partido contra Croacia en Dallas.
Posteriormente, los ingleses se enfrentarán a Ghana (23 de junio) y a Panamá (27 de junio).
La Selección de Inglaterra es una de las candidatas para ganar el Mundial 2026, y de momento, se ha incrementado el protocolo de seguridad tras el altercado.