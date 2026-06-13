Hallazgo espeluznante frente a concentración de Irán: El Mundial 2026 queda en shock

El macabro hallazgo ha dado la vuelta al mundo y se convierte en una de las noticias más impactantes de los primeros días del Mundial 2026. Mientras las autoridades mexicanas intentan esclarecer la identidad de la víctima y determinar las circunstancias del crimen, la atención permanece centrada en Tijuana, donde la selección iraní continúa su preparación bajo un ambiente marcado por la incertidumbre y la preocupación generada por este inesperado suceso.