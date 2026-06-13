Hallazgo espeluznante frente a concentración de Irán: El Mundial 2026 queda en shock

Terrible hallazgo frente al campamento de la selección de Irán en pleno Mundial 2026 genera revuelo a nivel internacional y enciende las alarmas.
La Selección Nacional de Irán es una de las 48 selecciones que disputa el Mundial 2026 que se realiza en Estados Unidos, Canadá y México.
La participación de Irán en el torneo, organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, llega tres meses después de que Washington e Israel lanzaran ataques contra el país de unos 93 millones de habitantes, desatando hostilidades que arrastraron a buena parte de Medio Oriente y sacudieron la economía global.
Irán se vio obligado a establecer su campamento base en Tijuana, México, después de diversos problemas diplomáticos y migratorios que dificultaron su permanencia en Estados Unidos, uno de los países anfitriones del torneo
Como resultado, la delegación iraní ha desarrollado gran parte de su preparación en territorio mexicano y viajará a Estados Unidos únicamente para disputar sus encuentros oficiales.
La selección nacional de Irán tuvo que interrumpir su concentración en Tijuana luego de que las autoridades encontraran un cadáver en las inmediaciones del lugar donde se hospeda el plantel.
El hecho ocurrió frente al complejo utilizado por la delegación.
De acuerdo con la información difundida por distintos medios, un fuerte olor alertó a las fuerzas de seguridad, que al inspeccionar la zona detectaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición sobre la vereda opuesta al predio.
La víctima fue hallada dentro de una camioneta con matrícula de Estados Unidos. Además, los reportes señalaron que presentaba "evidentes signos de violencia", motivo por el cual se desplegó un procedimiento para retirar los restos y comenzar las tareas investigativas.
Como consecuencia del operativo, los futbolistas dejaron temporalmente las instalaciones. La situación obligó a modificar la planificación prevista a pocas horas del estreno en la Copa del Mundo, aunque no trascendieron mayores inconvenientes para la preparación deportiva.
De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades mexicanas, el cuerpo fue localizado dentro del maletero de una camioneta Toyota SUV gris que permanecía estacionada desde hacía varios días en el aparcamiento de un supermercado situado frente al Estadio Caliente, recinto que utiliza diariamente la selección iraní como centro de entrenamiento durante el Mundial 2026.
Aunque las autoridades han aclarado que no existe evidencia que vincule el crimen con la selección iraní ni con el Mundial, el hecho generó preocupación debido a la cercanía con el lugar donde se entrena el conjunto asiático.
Según medios locales y agencias internacionales, el descubrimiento del cadáver ocurrió en una zona muy cercana al hotel y a las instalaciones deportivas utilizadas por el combinado persa. La situación obligó a reforzar las medidas de seguridad en los alrededores mientras la Fiscalía de Baja California continúa investigando lo ocurrido.
Hasta el momento, la Federación de Fútbol de Irán no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso. Sin embargo, fuentes cercanas a la organización del Mundial señalaron que el equipo mantiene su planificación habitual y que los entrenamientos continúan con normalidad de cara a su debut en la competición.
El macabro hallazgo ha dado la vuelta al mundo y se convierte en una de las noticias más impactantes de los primeros días del Mundial 2026. Mientras las autoridades mexicanas intentan esclarecer la identidad de la víctima y determinar las circunstancias del crimen, la atención permanece centrada en Tijuana, donde la selección iraní continúa su preparación bajo un ambiente marcado por la incertidumbre y la preocupación generada por este inesperado suceso.
La selección de Irán debutará el lunes 15 de junio en el Grupo G del Mundial frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles, con partidos programados también ante Bélgica (21 de junio, también en Los Ángeles) y Egipto (26 de junio, en Seattle)