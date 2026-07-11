Courtney Clenney, acusada de matar a su novio, alega que fue en defensa propia

Miami, Estados Unidos

La modelo de OnlyFans Courtney Clenney , acusada de asesinar a su novio Christian Obumseli en Miami, centrará su estrategia de defensa en presuntas pruebas de abuso físico y psicológico para evitar una condena por asesinato.

Clenney, de 30 años, enfrenta cargos por asesinato en segundo grado por la muerte de Obumseli, de 27 años, ocurrida en abril de 2022 dentro del apartamento de lujo que ambos compartían en la ciudad de Miami, Florida.

Entre las acusaciones figuran supuestos golpes en el rostro, empujones, episodios de estrangulamiento y lesiones que habrían provocado fracturas y dislocaciones en uno de sus hombros.

Los abogados sostienen que Clenney sufrió al menos nueve episodios de agresión física durante la relación.

Según documentos judiciales presentados por la defensa, existirían mensajes de texto, registros médicos y testimonios que evidenciarían un patrón de abuso que se habría prolongado durante varios meses antes de la tragedia.

A pocas semanas del inicio del juicio, los abogados de la creadora de contenido aseguran que la relación estaba marcada por constantes episodios de violencia doméstica y que su clienta actuó en defensa propia.

La defensa afirma que los mensajes intercambiados entre la pareja muestran discusiones recurrentes y denuncias realizadas por la modelo sobre presuntos actos de violencia física y psicológica.

Además, Clenney estaría dispuesta a testificar durante el juicio para relatar los incidentes que, según ella, ocurrieron antes del enfrentamiento que terminó con la muerte de Obumseli.

La acusada ha reconocido que lanzó un cuchillo durante una discusión con su novio.

Sin embargo, insiste en que nunca tuvo la intención de matarlo y que actuó en medio de una situación de temor por su integridad física.

Uno de los elementos más llamativos de la estrategia de defensa es el intento de incorporar antecedentes relacionados con la conducta de la víctima.

Los abogados solicitaron autorización para presentar ante el tribunal una orden de arresto emitida en 2020 en Austin, Texas, contra Obumseli.

De acuerdo con los documentos judiciales, el joven fue acusado en ese momento de un delito menor de crueldad animal.

La acusación señalaba que presuntamente dejó a su perro encerrado en una jaula dentro de un armario sin acceso a agua, lo que habría provocado la muerte del animal por deshidratación.

La defensa considera que este antecedente podría ayudar a demostrar un supuesto patrón de comportamiento agresivo y contradictorio por parte de Obumseli.

Por su parte, la Fiscalía busca impedir que esa información sea presentada ante el jurado, argumentando que no está relacionada directamente con los hechos investigados.

Un juez programó una audiencia especial para finales de julio, en la que decidirá qué pruebas podrán ser utilizadas durante el juicio.