Capturan a hombre acusado de abusar de una niña de cinco años en Olancho

Olancho.

Un hombre de 28 años fue detenido por agentes de la Policía Nacional en el departamento de Olancho, señalado como sospechoso de haber cometido un delito de abuso sexual en perjuicio de una niña de cinco años.

De acuerdo con la información preliminar, la denuncia fue presentada por la madre de la menor, quien además es prima del detenido. La mujer acudió ante las autoridades luego de que su hija le relatara los hechos que, presuntamente, habían ocurrido.