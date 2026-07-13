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Capturan a hombre acusado de abusar de una niña de cinco años en Olancho

De acuerdo con la información preliminar, la denuncia fue presentada por la madre de la menor

Capturan a hombre acusado de abusar de una niña de cinco años en Olancho

El caso permanece bajo investigación, mientras el Ministerio Público desarrollará las actuaciones necesarias para determinar la responsabilidad del imputado conforme a la ley.
Olancho.

Un hombre de 28 años fue detenido por agentes de la Policía Nacional en el departamento de Olancho, señalado como sospechoso de haber cometido un delito de abuso sexual en perjuicio de una niña de cinco años.

De acuerdo con la información preliminar, la denuncia fue presentada por la madre de la menor, quien además es prima del detenido. La mujer acudió ante las autoridades luego de que su hija le relatara los hechos que, presuntamente, habían ocurrido.

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Tras recibir la denuncia, la Policía Nacional inició las diligencias correspondientes y logró ubicar y capturar al sospechoso, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal.

El caso permanece bajo investigación, mientras el Ministerio Público desarrollará las actuaciones necesarias para determinar la responsabilidad del imputado conforme a la ley.

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Redacción La Prensa
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