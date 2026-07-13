Hallan cuerpo de adulto mayor en estado de descomposición en Copán

Nueva Arcadia, Copán

El cuerpo sin vida de un adulto mayor fue encontrado la tarde de este lunes en la comunidad de Las Bodegas, municipio de Nueva Arcadia, Copán, en avanzado estado de descomposición.

Según información preliminar, el hombre había sido reportado como desaparecido desde hacía aproximadamente ocho días. Familiares indicaron que padecía una discapacidad mental que en algunas ocasiones afectaba su orientación.

El hallazgo ocurrió en las cercanías del río Chamelecón, a orillas de una propiedad ubicada en la zona. Tras recibir la alerta, familiares acudieron al lugar y reconocieron a la víctima como Rafay Torres Martínez, de aproximadamente 60 años de edad.

De acuerdo con los datos proporcionados, Torres Martínez era originario de la comunidad de El Encanto, en el municipio de Protección, Santa Bárbara, y residía en Las Bodegas, Nueva Arcadia.