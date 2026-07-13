  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan muerto a un joven de 18 años en la colonia Monte Alegre

La víctima fue identificada por las autoridades como Carlos Jahir Caballero Soler

Hallan muerto a un joven de 18 años en la colonia Monte Alegre

El hallazgo del cadáver de Carlos Caballero se registró la mañana de este lunes.
San Pedro Sula

Consternación y misterio rodean la muerte de un joven de apenas 18 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en las últimas horas en la colonia Monte Alegre de San Pedro Sula.

La víctima fue identificada por las autoridades como Carlos Jahir Caballero Soler. Hasta el momento, las causas exactas de su fallecimiento permanecen bajo investigación, ya que aún están por determinarse científicamente.

Sin embargo, reportes preliminares indican que el cuerpo presentaba notorias manchas de sangre en su vestimenta, lo que podría ser un homicidio.

Matan a balazos a dos hombres en el patio de una casa en Sulaco, Yoro

Al lugar del hallazgo se desplazaron rápidamente agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal del departamento de Medicina Forense, quienes acordonaron el área para recopilar indicios y realizar el respectivo levantamiento del cadáver.

El cuerpo del jovencito fue trasladado a la morgue para realizarle la autopsia de ley, la cual determinará con precisión si se trató de un homicidio o de otra causa de muerte.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias