Hallan muerto a un joven de 18 años en la colonia Monte Alegre

San Pedro Sula

Consternación y misterio rodean la muerte de un joven de apenas 18 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en las últimas horas en la colonia Monte Alegre de San Pedro Sula.

La víctima fue identificada por las autoridades como Carlos Jahir Caballero Soler. Hasta el momento, las causas exactas de su fallecimiento permanecen bajo investigación, ya que aún están por determinarse científicamente.

Sin embargo, reportes preliminares indican que el cuerpo presentaba notorias manchas de sangre en su vestimenta, lo que podría ser un homicidio.