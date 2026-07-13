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Capturan a hondureño tras llegar deportado de USA; lo vinculan con masacre en Copán

El hombre, de 25 años, es señalado de participar en un ataque que dejó tres muertos y cinco heridos en un taller de Nueva Arcadia, Copán, en 2021

Capturan a hondureño tras llegar deportado de USA; lo vinculan con masacre en Copán

La detención se realizó en el aeropuerto Ramón Villeda Morales como resultado de una operación coordinada entre la DPI, Interpol y autoridades estadounidenses.
SAN PEDRO SULA

Un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), señalado de participar en un triple asesinato ocurrido en Copán en 2021, fue capturado este lunes en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, tras ser deportado desde Estados Unidos.

La detención fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad de Interpol Honduras, como parte de un trabajo coordinado con la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

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De acuerdo con las autoridades, el sospechoso, de 25 años, es conocido con el alias "Colocho" y es considerado un presunto integrante de la estructura criminal MS-13. Sobre él pesaba una orden de captura y una notificación roja de Interpol por su supuesta participación en un triple homicidio.

La DPI informó que la captura fue posible gracias al monitoreo permanente de los sistemas de información criminal y al intercambio de información con las autoridades estadounidenses, que permitieron su ubicación, deportación y posterior arresto al ingresar a territorio hondureño.

Según el expediente investigativo, el crimen ocurrió el 12 de abril de 2021 en un taller ubicado en el municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán.

Las investigaciones establecen que varios hombres fuertemente armados descendieron de una camioneta y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

Como resultado del ataque, tres personas perdieron la vida y otras cinco resultaron heridas.

Tras el hecho, las autoridades hondureñas iniciaron las investigaciones que derivaron en la emisión de una orden de captura contra el ahora detenido, así como en la activación de una notificación roja internacional para facilitar su localización y arresto.

Una vez deportado desde Estados Unidos, el sospechoso fue capturado por agentes de Interpol Honduras en el aeropuerto sampedrano y posteriormente trasladado a Tegucigalpa.

La DPI indicó que el detenido será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes en la capital, donde deberá responder por los delitos que se le imputan en relación con la masacre registrada en el occidente del país.

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Redacción La Prensa
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