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Camión cargado con ganado vuelca en la CA-5 y deja paso restringido en Taulabé

El accidente dejó pérdidas para la empresa encargada del traslado y provocó restricciones en el paso vehicular mientras se realizaban las labores de recuperación de la unidad

Camión cargado con ganado vuelca en la CA-5 y deja paso restringido en Taulabé

Un camión que transportaba ganado sufrió un aparatoso vuelco la mañana de este lunes en la carretera CA-5, a la altura del sector de Carrizales, en Taulabé, Comayagua.
Taulabé, Comayagua.

Un camión que transportaba ganado volcó este lunes en el sector de Carrizales, municipio de Taulabé, Comayagua, provocando el cierre parcial de la carretera CA-5 y complicando la circulación vehicular en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, la unidad se desplazaba desde Choluteca con destino a Corinto, Omoa, cuando el conductor perdió el control en una curva pronunciada. El vehículo impactó contra un paredón antes de volcar sobre la vía.

Pese a la magnitud del accidente, tanto el conductor como su acompañante salieron ilesos. Sin embargo, la cabina del camión sufrió daños de consideración.

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Las labores para remover la unidad obligaron a habilitar únicamente un carril de circulación, lo que ocasionó congestionamiento en ambos sentidos mientras una grúa y equipos de auxilio trabajaban para restablecer el paso.

Como consecuencia del impacto, los animales que eran trasladados murieron en el lugar, lo que representa importantes pérdidas económicas para la empresa responsable del transporte.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido la causa oficial del accidente. No obstante, de manera preliminar se investiga si el percance pudo haber sido provocado por la pérdida de control del vehículo en la curva. La investigación determinará las circunstancias en que ocurrió el hecho.

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Redacción La Prensa
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