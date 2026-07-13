Camión cargado con ganado vuelca en la CA-5 y deja paso restringido en Taulabé

Taulabé, Comayagua.

Un camión que transportaba ganado volcó este lunes en el sector de Carrizales, municipio de Taulabé, Comayagua, provocando el cierre parcial de la carretera CA-5 y complicando la circulación vehicular en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, la unidad se desplazaba desde Choluteca con destino a Corinto, Omoa, cuando el conductor perdió el control en una curva pronunciada. El vehículo impactó contra un paredón antes de volcar sobre la vía.

Pese a la magnitud del accidente, tanto el conductor como su acompañante salieron ilesos. Sin embargo, la cabina del camión sufrió daños de consideración.