Cobro de deuda, principal hipótesis en ataque que mató a niño de 4 años en El Progreso

San Pedro Sula, Honduras

Estadísticas de la Secretaría de Seguridad indican que el departamento de Yoro reportaba, hasta el 12 de julio, 130 homicidios en lo que va de 2026. La noche del sábado 11 de julio, esta cifra sumó una nueva víctima en la aldea El Bálsamo, en El Progreso. Se trata de Lian Rodríguez Suárez, de 4 años, quien murió tras un ataque armado perpetrado por desconocidos en una pulpería. En el hecho también resultaron heridos su abuelo, Rubén Suárez Moreno, de 69 años, y su madre, Sindy Suárez.

David López Benavidez, tío abuelo del menor, llegó ayer a la morgue de San Pedro Sula junto con otros familiares para retirar el cuerpo. Acongojado, aseguró que la muerte del niño ha sido un duro golpe para la familia y que solo esperan que se haga justicia. “El niño era un amor con su abuelo y todos. Mi sobrina aún no sabe que su hijo está muerto. Esperamos que la justicia de Dios llegue”, dijo. Según contó Benavidez, el ataque ocurrió cerca de las 9:00 pm, cuando se registró una suspensión del servicio eléctrico en la zona. “Fue como tres minutos después de que se fuera la luz que llegaron hombres en un carro a la pulpería de mi hermano. Él estaba chineando al niño en la galera del negocio, donde también estaba mi sobrina”, contó. Y prosiguió: “Lo que sabemos es que los tipos le dijeron a mi hermano que abriera y fue cuando le dispararon con una escopeta y también hirieron al niño. Mi sobrina agarró al niño y salió corriendo, pero los hombres le dispararon por la espalda”.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital público de El Progreso, donde recibieron atención médica. Posteriormente, se confirmó la muerte del menor.

Móvil y detenidos

Por este hecho, la Policía detuvo a Manuel Antonio Gómez Pineda, en poder de una camioneta y una escopeta que, según las autoridades, habrían sido utilizadas para perpetrar el ataque.