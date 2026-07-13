Motociclista muere en aparatoso accidente de tránsito en Copán

Un motociclista perdió la vida la tarde-noche del domingo tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado en el sector de Los Arroyos, municipio de La Unión, departamento de Copán.
La víctima fue identificada como Jonathan Hernández, de 33 años, originario de la comunidad de El Llano del Horcón, en Ocotepeque.
De acuerdo con la información preliminar, tras el impacto el cuerpo del motociclista quedó sobre la calzada, a pocos metros de la motocicleta en la que se conducía.
Las autoridades se presentaron al lugar para realizar el levantamiento correspondiente e iniciar las investigaciones que permitan establecer cómo ocurrió el accidente y qué lo provocó.
Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias del percance, por lo que serán las diligencias de las autoridades las que determinen las causas del hecho.