  1. Inicio
  2. · Sucesos

Motociclista muere en aparatoso accidente de tránsito en Copán

Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el fatal percance

Motociclista muere en aparatoso accidente de tránsito en Copán

La víctima fue identificada como Jonathan Hernández, de 33 años.
La Unión, Copán.

Un motociclista perdió la vida la tarde-noche del domingo tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado en el sector de Los Arroyos, municipio de La Unión, departamento de Copán.

La víctima fue identificada como Jonathan Hernández, de 33 años, originario de la comunidad de El Llano del Horcón, en Ocotepeque.

De acuerdo con la información preliminar, tras el impacto el cuerpo del motociclista quedó sobre la calzada, a pocos metros de la motocicleta en la que se conducía.

Hallan cuerpo de adulto mayor en estado de descomposición en Copán

Las autoridades se presentaron al lugar para realizar el levantamiento correspondiente e iniciar las investigaciones que permitan establecer cómo ocurrió el accidente y qué lo provocó.

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias del percance, por lo que serán las diligencias de las autoridades las que determinen las causas del hecho.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias