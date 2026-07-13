Motociclista muere en aparatoso accidente de tránsito en Copán

La Unión, Copán.

Un motociclista perdió la vida la tarde-noche del domingo tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado en el sector de Los Arroyos, municipio de La Unión, departamento de Copán.

La víctima fue identificada como Jonathan Hernández, de 33 años, originario de la comunidad de El Llano del Horcón, en Ocotepeque.

De acuerdo con la información preliminar, tras el impacto el cuerpo del motociclista quedó sobre la calzada, a pocos metros de la motocicleta en la que se conducía.