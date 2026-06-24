Honduras recibe donativo de medicamentos por L96 millones

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Honduras recibió este miércoles un primer lote de medicamentos valorado en más de 96 millones de lempiras, como parte de una alianza de cooperación entre la administración del presidente Nasry Asfura, la Fundación para el Desarrollo de la Zona Sur (Fundesur), MAP International y Amigos de Fundesur, orientada a reforzar el sistema público de salud. La entrega del cargamento se realizó en un acto oficial en el que participaron autoridades del Ejecutivo y representantes de las organizaciones cooperantes, quienes destacaron el impacto de esta donación en la atención médica del país. La designada presidencial Diana Baleska Herrera explicó que este aporte forma parte del convenio firmado durante la primera semana de gobierno del presidente Asfura, el cual contempla la llegada de insumos médicos de forma periódica durante los próximos cuatro años.

Herrera subrayó que el objetivo principal es garantizar el acceso continuo a medicamentos, especialmente en zonas donde el sistema sanitario enfrenta mayores limitaciones y demanda creciente. Según detalló la funcionaria, este primer lote será distribuido inicialmente en municipios del occidente del país, específicamente en Copán y Ocotepeque, dentro de la región del Trifinio, además de comunidades del departamento de Comayagua. Asimismo, informó que ya se prepara un segundo envío de medicamentos que será destinado a reforzar la red hospitalaria y centros de salud de la zona sur de Honduras. Por su parte, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, agradeció el apoyo de las organizaciones internacionales y nacionales involucradas, al señalar que este tipo de cooperación fortalece la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Midence afirmó que el aporte contribuirá a ampliar la cobertura de atención médica y a mejorar la disponibilidad de tratamientos en establecimientos públicos de salud en distintas regiones del país.