Proponen crear fondo para amortiguar alzas en los combustibles

TEGUCIGALPA

El legislador explicó que los incrementos registrados durante los últimos dos meses estuvieron relacionados con las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, específicamente por el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, situación que afectó el tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

El diputado del Partido Nacional, Erik Alvarado, informó que se estudia la posibilidad de crear un fondo de estabilización destinado a mitigar el impacto de futuras alzas en los precios de los combustibles provocadas por factores internacionales.

Según detalló, este escenario generó incertidumbre en los mercados energéticos y provocó un aumento en los precios de los carburantes.

Sin embargo, señaló que en las últimas semanas se ha observado una disminución en las cotizaciones del petróleo, que rondan los 72 dólares por barril, impulsada por los anuncios de posibles acuerdos de paz entre los países involucrados.

A pesar de esta reducción, Alvarado consideró necesario que Honduras cuente con un mecanismo financiero que permita enfrentar futuras crisis internacionales que puedan repercutir en el costo de los combustibles.

En ese sentido, planteó la creación de un fondo especial que sirva como respaldo cuando se produzcan incrementos significativos en los precios del petróleo y sus derivados.

“Se debe pensar en posibles problemas en el futuro y que el gobierno esté respaldado con un fondo de estabilización de precios de combustible y que sea aporte de parte del gobierno, de los importadores, los distribuidores o en conjunto con los mismos consumidores; es de establecer un fondo para que cuando los precios suban, esto sea utilizado para que el impacto en el pueblo hondureño sea lo menos posible”, expresó el congresista.

Finalmente, sostuvo que la iniciativa permitiría reducir las consecuencias económicas de las fluctuaciones del mercado internacional sobre los consumidores hondureños y brindar una mayor estabilidad en los precios de los combustibles.