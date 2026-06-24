Carlos Umaña alerta sobre posible brote de sarampión tras confirmarse sexto caso

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El parlamentario advirtió que la situación podría derivar en un brote si no se refuerzan de manera inmediata las medidas de prevención , especialmente la vacunación de los grupos más vulnerables.

El diputado del Partido Liberal y médico Carlos Umaña alertó este miércoles sobre el incremento de casos de sarampión en Honduras, luego de que las autoridades sanitarias confirmaran un sexto contagio de la enfermedad en el país.

“Todo apunta a la posibilidad de un brote”, manifestó Umaña al referirse al aumento de casos detectados en territorio hondureño en lo que va de 2026.

El galeno recordó que el sarampión es una de las enfermedades virales más contagiosas que existen y que su propagación puede ser rápida en comunidades con bajos niveles de inmunización.

Asimismo, señaló que la enfermedad no debe ser subestimada debido a las graves complicaciones que puede provocar en algunos pacientes, principalmente en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Entre las complicaciones más severas, mencionó la neumonía, la meningitis y otras afecciones que pueden poner en riesgo la vida de quienes contraen el virus.

Ante este escenario, Umaña hizo un llamado a los padres de familia para que verifiquen los esquemas de vacunación de sus hijos y se aseguren de que cuenten con las dosis correspondientes contra el sarampión.

De igual manera, exhortó a los adolescentes que aún no han completado su esquema de inmunización a acudir a los centros de salud para recibir la vacuna.

El diputado también recomendó que los adultos que padecen enfermedades de base consulten con los profesionales de la salud sobre la necesidad de vacunarse para reducir el riesgo de contagio y complicaciones.

Según explicó, la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir la enfermedad y evitar la aparición de brotes comunitarios.

Las autoridades sanitarias han mantenido vigilancia epidemiológica sobre los casos detectados, mientras continúan las acciones de monitoreo y prevención para contener la propagación del virus.

