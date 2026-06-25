El 23 de junio de 2026, la Cancillería de Honduras realizó una publicación en su cuenta oficial estableciendo que “Honduras no mantiene conversaciones ni gestiones oficiales con autoridades de Taiwán para restablecer relaciones diplomáticas”.

El gobierno de Xiomara Castro, desconociendo a Taiwán, firmó relaciones bajo el principio de una sola China, y el actual Gobierno, a pesar de la promesa del presidente Asfura de restablecer las relaciones con Taiwán, todavía no ha cumplido.

Portando en la solapa de su saco las banderas de Honduras y Taiwán entrelazadas, el viceministro de Taiwán, Chen Ming-chi, brindó declaraciones a periodistas hondureños.

En una parte de la entrevista manifestó (traducción libre): “De nuestra parte estamos muy entusiasmados de retomar esta amistad, y quisiéramos hacer llegar a los líderes políticos de Honduras este entusiasmo”.

La coyuntura exterior actual es propicia para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán. El alineamiento con Estados Unidos, la cercanía con Israel, la reciente visita del presidente Asfura a Ucrania solo deja pendiente el paso de restablecer relaciones con Taiwán.

De esta forma quedaría, al menos, recuperada la política exterior de Honduras respecto a sus aliados y el país podría tener oportunidades en todos los ámbitos, de lo contrario, las seguiremos perdiendo, siendo un país poco confiable, ya que el mundo mira con atención su incumplimiento, con las implicaciones geopolíticas que conlleva. Honduras exige respuestas, ¿por qué no se cumple la promesa?, ¿quién se está beneficiando de la relación con China?, ¿sigue la Cancillería leyendo 17 memorandos de entendimiento?, para mencionar algunas.

Honduras espera el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Taiwán y no acepta cuentos chinos.