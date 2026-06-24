Hallan entre los escombros a la tercera víctima de derrumbe en Loarque, Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

El Cuerpo de Bomberos confirmó este miércoles en la noche la recuperación total de las tres víctimas tras el derrumbe registrado en las cercanías del anillo periférico, luego de intensas labores de rescate en Tegucigalpa, zona central de Honduras.

El Cuerpo de Bomberos informó a través de sus redes sociales que, luego de casi 40 horas de trabajo ininterrumpido, se logró la recuperación del cuerpo de la ciudadana Karen Dinora Girón Ordoñez, quien perdió la vida tras el derrumbe ocurrido contiguo al anillo periférico.

De acuerdo con el comunicado oficial, con este hallazgo se completa la recuperación de las tres víctimas que quedaron soterradas tras el incidente, el cual movilizó a equipos de rescate, personal de emergencia y unidades especializadas en la zona afectada.

Las autoridades detallaron que las labores se desarrollaron de manera continua en condiciones complejas, debido a la inestabilidad del terreno, lo que prolongó las operaciones de búsqueda hasta lograr ubicar a la última víctima.