Faitelson opaca histórico papel de México en el Mundial 2026: La afición se enfada

Pese al enorme momento de la selección de México en el Mundial 2026, el periodista David Faitelson sorprendió con polémicas palabras que provocaron diversos comentarios en sus seguidores.
La Selección Mexicana vive uno de sus momentos más brillantes en el Mundial 2026, pero ni siquiera la histórica campaña perfecta ha logrado evitar la polémica.
En medio de la euforia por la goleada 3-0 ante República Chequia, el liderato del Grupo A y el paso impecable a los dieciseisavos de final, el periodista David Faitelson volvió a generar debate en redes sociales con una serie de críticas que encendieron la conversación entre aficionados.
El equipo dirigido por Javier “Vasco” Aguirre cerró la fase de grupos con nueve puntos de nueve posibles, seis goles a favor y ninguno en contra, firmando una actuación que quedará registrada como una de las más sólidas en la historia mundialista del Tri.
Sin embargo, el ambiente festivo en el Estadio Ciudad de México tuvo un matiz inesperado tras el homenaje a Guillermo Ochoa, quien ingresó al minuto 80 en sustitución de Raúl “Tala” Rangel, en lo que muchos interpretaron como un reconocimiento simbólico a su trayectoria.
Ese gesto dividió opiniones inmediatamente. Mientras una parte de la afición celebró la despedida como un acto de justicia deportiva hacia uno de los porteros más emblemáticos del fútbol mexicano, otra consideró que no era el momento adecuado para este tipo de reconocimientos en plena competencia oficial.
Entre los más críticos destacó David Faitelson, quien no tardó en expresar su inconformidad a través de sus redes sociales. El comentarista de TUDN cuestionó que se utilizara un partido de Copa del Mundo para rendir homenaje a un jugador, especialmente cuando México aún disputa un torneo de máxima exigencia.
“Nadie dice que Guillermo Ochoa no merezca cualquier tipo de homenaje que se le pueda brindar, pero no me gusta que se haga en la solemnidad de un Mundial, donde se supone vienes a mostrar el nivel competitivo de tu fútbol. Para mí, con todo respeto a su trayectoria, le resta seriedad”, señaló el periodista.
Además, Faitelson fue más allá y dejó otro mensaje que avivó aún más el debate futbolístico: “Me gustaría que hubiese más expectativa por ver jugar a Gilberto Mora que a Guillermo Ochoa”, escribió, generando reacciones inmediatas entre aficionados que se dividieron entre el apoyo y la crítica.
El periodista fue aún más contundente en otra publicación que terminó de encender la discusión.
“Ahora hacemos homenajes en pleno Mundial... nuestro fútbol es de risa”, una frase que rápidamente se viralizó y abrió un intenso debate en plataformas digitales sobre si el Tri debe priorizar la emoción del reconocimiento o la exigencia competitiva del torneo.
Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos seguidores coincidieron con la crítica al considerar que el foco debe mantenerse exclusivamente en lo deportivo, otros defendieron el homenaje a Ochoa como un acto de respeto a su extensa trayectoria con la Selección Mexicana y su legado en el fútbol internacional.
Como es habitual, sus seguidores de inmediato le expresaron su desacuerdo con su publicación y fueron mínimos los que lo respaldaron.
Lo cierto es que, más allá de la polémica, México continúa su camino en el Mundial 2026 con paso firme y grandes expectativas
El guardameta mexicano Francisco Guillermo 'Memo' Ochoa inscribió este miércoles su nombre en la historia del fútbol internacional al ingresar de cambio en el partido de la Selección de México frente a Chequia en el Estadio Azteca, el arquero sumó oficialmente su sexta participación en una Copa del Mundo.