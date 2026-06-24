Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este jueves 25 de junio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en esta zona de Honduras para este jueves 25 de junio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Copán, Ocotepeque y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el occidente del país, de 8:20 de la mañana a 4:20 de la tarde, los cortes afectarán zonas de Santa Rosa de Copán, incluyendo las aldeas El Derrumbo y Los Plancitos, así como barrios y colonias como Loma Linda, Santa Eduvigez, Barrio Santa Rosa, María Auxiliadora, Barrio Progreso, Flores Saavedra, Díaz Valenzuela y Elder Romero. También estarán sin energía sectores del municipio de San Juan de Opoa, como La Montañita, El Pinal, El Pinalito, Contamal, Linderos, El Portillo, La Culebrilla, Valle María Auxiliadora, La Majada, La Rinconada y Agua Escondida, además del Polígono Industrial Copaneco. En ese mismo horario, la interrupción se extenderá a Cucuyagua, afectando barrios como San Antonio, Residencial La Ceiba, El Portillo y Villas del Sol, así como aldeas como El Níspero, Gualtaya, Ojos de Agua, El Ajagual, El Higuito, Los Almendros y San José de Las Palmas. En San Pedro, Copán, quedarán sin servicio el casco urbano y comunidades como Cartagua, El Zapote, Capucas, El Ejido, Yaunera y Boca del Monte.
Asimismo, en Corquín, Copán, los cortes alcanzarán Agua Caliente, El Carrizal, Gualme, Jimilile, Las Casitas y Potrerillos. En Belén Gualcho, Ocotepeque, estarán afectados sectores como Yaruchel, Dulce Nombre, La Mohaga, Macueyal, Los Cipreses, Mecate Blanco y Lentaco. Mientras tanto, en La Unión, Copán, la suspensión impactará aldeas como Azacualpa, El Corpus, El Junco, El Trigo, San Miguel, Santa Cruz, El Ladrillo, El Sitio, Platanares y San Andrés Minas, además de las instalaciones de Minosa, la Geotérmica Platanares y la generadora de arrendamiento de Santa Rosa. Siempre entre 8:20 a.m. y 4:20 p.m., otro bloque de mantenimiento afectará en Lempira al municipio de Talgua, con sectores como Cafetales, El Aguacate, El Camalote, El Ciruelito, La Tejera, Las Lajitas, San Ramón, Cedros y Los Mangos; y en Las Flores, comunidades como Las Vegas, Monte La Virgen, La Haciendita, El Socorro, Mercedes, Nueva Esperanza, Platanares y Las Juntas.
En Ocotepeque, durante el mismo horario, la ENEE suspenderá el servicio en Lucerna, Sensenti, La Labor, Fraternidad, Dolores Merendón, San Jorge y Sinuapa, incluyendo comunidades como La Concordia, Río Hondo, Azacualpa, San Antonio, Pashapa, Las Cruces, San Francisco, San Jerónimo, El Pinal, Nueva Esperanza, El Rastrojón, Río Blanco, El Carrizal, El Moral y El Ocotillo, así como la operación de las hidroeléctricas Quilío I y II. Otro circuito también de 8:20 a.m. a 4:20 p.m. afectará el casco urbano de Ocotepeque, así como Antigua Ocotepeque, El Barreal, Veracruz, El Volcán, Pie del Cerro, San José, San Rafael, Santa Anita, San Miguel y Los Planes, además de puntos fronterizos estratégicos como Aduana El Poy y Agua Caliente. A esto se suman municipios como Santa Fe, Concepción, San Francisco del Valle, San Marcos y Mercedes, con sectores como Agua Caliente, La Quesera, Tulas, El Tablón, La Laguna, El Refugio, Potrerillos, El Comedero y Laguna Seca.
En Santa Rosa de Copán, otro bloque abarcará sectores de El Mogote, Inshuma, El Salitrillo, Callejones, El Rosario, La Arena y Los Naranjos, así como residenciales Bosques de Copán y Ecoforesta, además del CUROC, INFOP y el Colegio de Abogados. De igual forma, el casco urbano de Santa Rosa de Copán tendrá suspensión en barrios como Santa Teresa, El Carmen, El Calvario, Mercedes, Miraflores y Dolores, además de colonias como Centenario, Osorio, Mejía García, Figueroa, Imperial, Divina Providencia y Villas de Occidente. Entre los puntos de mayor impacto destacan el Hospital Médico Santa Rosa, Hospital de Occidente, Uniplaza, la UPNFM, la Universidad Católica de Honduras y Coffee Planet.
En el Distrito Central, la interrupción será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, afectando sectores como Lácteos Sula, Residencial Portales, Polaris, PlazaTec, maquilas, Residencial Honduras, UNITEC, Altia Business Park, Los Pinos, Lomas del Dorado, Paseo Las Campanas, Residencial El Tablón y la aldea El Suntule.
En Cantarranas, Francisco Morazán, el corte será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., impactando comunidades como Brisas del Campo, Cerrito de Piedra, El Carbón, San José de Ramos, Los Planes y San Juancito. En ese mismo horario, en La Venta del Sur, estarán sin servicio sectores como El Ocotal, Ocotal Viejo, El Portillo del Lobo, Opimuca, La Cañada, Los Tanquitos, Los Portillos de Sabanagrande, Sacahuato, Quebrada Honda, Apacinicua, Montegrande, El Alto, La Herradura y San Nicolás.
Finalmente, en Omoa, Cortés, los apagones se desarrollarán de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde, afectando zonas como Cuyamel, Buena Vista, Barra de Cuyamel, Barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera y La Estrella, incluyendo además las generadoras hidroeléctricas de Cuyamel, San Carlos y Cortecito, y comunidades de Quimistán como El Listón, Paso Viejo y Las Flores.