Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este jueves 25 de junio

En el occidente del país, de 8:20 de la mañana a 4:20 de la tarde, los cortes afectarán zonas de Santa Rosa de Copán, incluyendo las aldeas El Derrumbo y Los Plancitos, así como barrios y colonias como Loma Linda, Santa Eduvigez, Barrio Santa Rosa, María Auxiliadora, Barrio Progreso, Flores Saavedra, Díaz Valenzuela y Elder Romero. También estarán sin energía sectores del municipio de San Juan de Opoa, como La Montañita, El Pinal, El Pinalito, Contamal, Linderos, El Portillo, La Culebrilla, Valle María Auxiliadora, La Majada, La Rinconada y Agua Escondida, además del Polígono Industrial Copaneco. En ese mismo horario, la interrupción se extenderá a Cucuyagua, afectando barrios como San Antonio, Residencial La Ceiba, El Portillo y Villas del Sol, así como aldeas como El Níspero, Gualtaya, Ojos de Agua, El Ajagual, El Higuito, Los Almendros y San José de Las Palmas. En San Pedro, Copán, quedarán sin servicio el casco urbano y comunidades como Cartagua, El Zapote, Capucas, El Ejido, Yaunera y Boca del Monte.