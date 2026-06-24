“Se iba a casar”: madre de María Eduarda rompe el silencio tras tragedia en salto de “jumping

La madre de María Eduarda rompió el silencio tras la tragedia y reveló que su hija tenía planes de casarse antes del fatal salto en “jumping”. Su testimonio conmueve
La madre de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió durante una actividad de salto bungee en Brasil, rompió el silencio con una emotiva carta en la que recordó la vida de su hija y exigió justicia por su muerte.
Giovana Rodrigues compartió el mensaje en medio del dolor que atraviesa la familia tras la tragedia que conmocionó a miles de personas en redes sociales.
En la carta, la madre describió a María Eduarda, conocida cariñosamente como “Duda”, como una joven llena de sueños, proyectos y aspiraciones.
“Con inmenso dolor y el corazón roto, la familia Rodrigues se dirige al público en este momento tan difícil”, expresó al inicio del mensaje.
La mujer aseguró que la repentina partida de su hija dejó un vacío imposible de llenar para quienes la conocieron y amaron.
Según relató, Duda era una joven alegre, carismática y con una energía que contagiaba a quienes la rodeaban.
También destacó su dedicación a los estudios y el esfuerzo constante por alcanzar sus metas profesionales.
María Eduarda contaba con formación en nutrición deportiva y cursaba la carrera de Educación Física.
Su expectativa era graduarse en 2027 y continuar desarrollando una carrera vinculada al deporte y la salud. Además de estudiar, trabajaba como recepcionista y becaria en un gimnasio de su ciudad.
Su pasión por la actividad física era una de las características que más admiraban familiares y amigos.
La madre también recordó que la joven tenía importantes planes personales para los próximos años.
Según escribió, mantenía una relación sentimental estable y proyectaba casarse en un futuro cercano.
Su deseo era formar una familia y construir una vida junto a su pareja.
Sin embargo, todos esos sueños quedaron truncados tras el accidente ocurrido el pasado 13 de junio.
De acuerdo con la familia, María Eduarda murió durante una actividad de salto con cuerda en la conocida Ponte do Esqueleto, en Limeira.
Giovana Rodrigues afirmó que su hija fue lanzada sin estar correctamente asegurada al equipo de protección.
Por esa razón, calificó lo sucedido como un hecho inaceptable y sostuvo que existen responsabilidades que deben ser investigadas.
La familia informó que trabaja junto a su equipo legal para exigir que las autoridades esclarezcan completamente el caso y determinen las responsabilidades correspondientes.
“Es fundamental que se investiguen rigurosamente todas las responsabilidades y que todos los implicados rindan cuentas por sus acciones y omisiones”, concluyó la madre en su mensaje.