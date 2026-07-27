Tos ferina deja 17 muertes y 215 contagios en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Datos oficiales de la Secretaría de Salud indican que hasta la fecha se contabilizan 215 casos y 17 muertes, la mayoría entre niños menores de un año.

Los casos de tos ferina continúan en aumento en Honduras y, en lo que va de 2026, ya superaron ampliamente los contagios y fallecimientos registrados durante todo el año anterior.

En 2025 se confirmaron 114 contagios y siete fallecimientos. La comparación refleja un incremento del 88.6% en los casos y del 142.9% en las muertes.

Leticia Puerto, técnica de enfermedades prevenibles mediante vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), calificó la situación como preocupante, debido a que se trata de una enfermedad que puede prevenirse con las vacunas incluidas en el esquema nacional.

La especialista explicó que para controlar la circulación de la tos ferina el país necesita alcanzar coberturas de vacunación iguales o superiores al 95%. Sin embargo, actualmente la inmunización contra esta enfermedad se mantiene por debajo del 70%.

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Esta baja cobertura facilita la propagación de la infección y expone principalmente a los niños que todavía no han completado su esquema de vacunación.

“Los más afectados son los niños menores de un año y, dentro de ellos, los menores de seis meses; ahí se ubica la mayoría de las muertes”, señaló Puerto.

La técnica del PAI advirtió que, si se mantiene la tendencia actual y no aumenta la vacunación, Honduras podría cerrar el año con más de 400 casos y un número todavía mayor de fallecimientos.

“Es una enfermedad que podemos prevenir solamente a través de la vacunación. Necesitamos que los niños se vacunen y que las embarazadas se vacunen”, expresó.

Puerto lamentó que los centros de salud no estén recibiendo la cantidad esperada de niños y mujeres embarazadas para completar sus esquemas de inmunización.

“Los niños no están acudiendo a vacunarse con sus padres y tampoco las embarazadas. Necesitamos que demanden el servicio de vacunación para contrarrestar esta enfermedad”, agregó.

La tos ferina es una infección respiratoria altamente contagiosa que provoca episodios intensos y prolongados de tos. Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, representa un mayor peligro para los bebés, especialmente durante sus primeros meses de vida.

La vacuna se aplica a los niños a partir de los dos meses. La segunda y tercera dosis corresponden a los cuatro y seis meses, mientras que los refuerzos deben administrarse a los 18 meses y a los cuatro años.

En el caso de las mujeres embarazadas, las autoridades recomiendan recibir la vacuna durante el último trimestre de gestación. Esta inmunización permite transmitir protección al bebé durante sus primeros dos meses de vida, antes de que pueda recibir la primera dosis de su esquema.